Знаете, сколько усилителей в машине? Не запутайтесь!

Загибаем пальцы: электронный, вакуумный, гидравлический, антенный... Но и это не всё.

ОМОНИМ — одно и то же слово, в коем более одного смысла, значенья; например: коса.

Из Словаря В. И. Даля

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В конструкции автомобиля омонимов хоть отбавляй. Вот, например, усилитель.

Электронный — повышает значение какой-либо величины за счет энергии источника питания. Такие приборы в автомобиле усиливают звук аудиосистемы, говорящих навигаторов и радар-детекторов.

Антенные усилители радиоприемников ловят в эфире сигналы амплитудой в единицы микровольт и усиливают их до нескольких вольт.

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Совсем другие усилители присутствуют в конструкции любого автомобильного кузова : они повышают жесткость отдельных элементов и помогают эффективно отводить энергию удара от защищающей ездоков «клетки безопасности».

Впрочем, есть и другие усилители: например, вакуумный для тормозов, электрический или гидравлический в системах рулевого управления.

Типичные ошибки автомобилистов, связанные с терминологией, развенчиваем тут.

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