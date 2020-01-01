Знаете, сколько усилителей в машине? Не запутайтесь!

ОМОНИМ — одно и то же слово, в коем более одного смысла, значенья; например: коса.
Из Словаря В. И. Даля
В конструкции автомобиля омонимов хоть отбавляй. Вот, например, усилитель.
Электронный — повышает значение какой-либо величины за счет энергии источника питания. Такие приборы в автомобиле усиливают звук аудиосистемы, говорящих навигаторов и радар-детекторов.
Антенные усилители радиоприемников ловят в эфире сигналы амплитудой в единицы микровольт и усиливают их до нескольких вольт.
Совсем другие усилители присутствуют в конструкции любого автомобильного кузова: они повышают жесткость отдельных элементов и помогают эффективно отводить энергию удара от защищающей ездоков «клетки безопасности».
Впрочем, есть и другие усилители: например, вакуумный для тормозов, электрический или гидравлический в системах рулевого управления.
- Типичные ошибки автомобилистов, связанные с терминологией, развенчиваем тут.
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