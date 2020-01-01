Автовладельцам расчеты размеров салона нужны в повседневной эксплуатации.

Вопрос с форума «За рулем»:

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— С какой целью в тестах вы приводите замеры со сложными чертежами? Кто из покупателей реально будет в них вникать? Не лучше ли больше внимания уделять эргономике вроде «удобно-неудобно» или «легко-нелегко»?

— Сложные замеры салона проводить необходимо. Оценка «удобно-неудобно» — очень субъективна. Безусловно, удобство посадки тоже нужно оценивать — для этого в нашей экспертной группе всегда есть люди разного роста и комплекции. Но цифры, полученные с помощью приборов, позволяют вычислить, например, какой ширины салон или какой длины багажник при разложенных и поднятых спинках задних сидений.

Такие замеры нужны не только нам для сравнения с конкурентами — они пригодятся всем владельцам автомобилей в будничной эксплуатации.

Это и есть экспертная оценка, которая сочетает в себе как результаты замеров, так и субъективные впечатления. Из них и складываются ­итоговые баллы.

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