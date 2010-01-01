10 самых дорогих трофейных автомобилей в СССР

Расхожая фраза из комедии «Бриллиантовая рука», что советские люди в булочную на такси не ездят, в общем-то справедлива. Но при этом на автомобилях, стоящих теперь миллионы долларов, граждане СССР ездили иногда если и не в булочную, то по другим прозаичным делам.

Трофейное богатство

После Великой Отечественной в СССР завезли уйму трофейных автомобилей, по разным оценкам — до 100 тысяч. Среди них были и обыкновенные, но для неизбалованных советских граждан все равно желанные Opel и BMW, DKW и Hansa. Но немало привезли и роскошных, классных автомобилей. В том числе редчайшие и даже единичные модификации.

Конечно, такие машины поначалу попадали в руки высоких военачальников. Но ездили они на них обычно недолго. Пользоваться импортным автомобилем, тем более в служебных целях, стало не совсем прилично. Машины переходили в руки обычных граждан, которые использовали их сообразно своим повседневным, будничным нуждам.

А уже в 1960-е сторговать роскошный Horch или Mercedes часто можно было за цену нового Москвича, а то и хорошей импортной радиотехники. Теперь те машины, многие из которых в разное время оказались на Западе просто потому, что владельцам стало сложно их содержать, а новые русские коллекционеры еще не народились, стоят сумасшедших денег.

Horch 930V до и после реставрации

Например, Horch 930V с кузовом родстер сделали до войны всего несколько. Такая редкая машина с 92-сильной V-образной «восьмеркой», оказавшаяся после войны в СССР, в 1960-е в не самом нарядном виде попала в руки известного московского любителя старых автомобилей Артура Лештина. Он привел ее в приличное состояние и продал в Латвию. Потом Horch неоднократно снимался в кино, в частности в «Безымянной звезде» на нем ездил герой Михаила Козакова. В 1980-е машина ушла в США, теперь, по слухам,в Германии. Сегодня такой Horch стоит под 700 000 евро.

Mercedes-Benz 540K в СССР и в США

Редчайший Mercedes-Benz 540К c компрессорной рядной «восьмеркой» и кузовом родстер в 1960-е был в руках опять же Артура Лештина и регулярно встречался на улицах Москвы. В 1967-м Лештин, один из первых понявший некую ценность такого «старья», продал машину шведскому журналисту Альфу Юхансону. Есть версия, что именно швед, дабы набить цену Мерседесу в Европе, и придумал дурацкую легенду, что эту машину Гитлер до войны подарил Сталину. Вряд ли Лештин получил от шведа сумму, даже отдаленно похожую на ту, за которую один из всего двадцати пяти выпущенных до войны подобных автомобилей продали недавно, — около 10 миллионов долларов!

Большие редкости

Mercedes-Benz 770 в Москве и он же — сегодня за океаном

В 1940 году в Штутгарте собрали уникальный Mercedes-Benz 770К с кузовом двухдверный кабриолет. Такой автомобиль сделали в единственном экземпляре. Построили его для наследника персидского престола, но отправить машину заказчику не успели. В 1970-е автомобиль был известен в Москве сначала в белом, потом — в черном окрасе. В 1989-м Mercedes ушел за границу. Отреставрирован и перекрашен в США. Цена подобных (но менее редких!) машин легко приближается к 2,5–3 млн долларов.

Rolls-Royce Wraith

Из Германии вывозили не только немецкие машины. Оттуда в СССР приехал и британский Rolls-Royce Wraith, но с кузовом немецкого ателье Erdmann & Rossi. Таких купе сделали всего два. Машина долго жила в сельской местности Латвии, выполняя будничную, повседневную работу. Почему-то с некоторых пор первым послевоенным владельцем автомобиля стали называть Молотова.

Rolls-Royce в нереставрированном виде долго стоял в Рижском мотор-музее. Вроде бы он и до сих пор в Латвии. Сегодня цена двухдверного довоенного Rolls-Royce Wraith примерно 300 000 долларов. Но не такого редкого, как этот.

Maybach SW 42

Отдельная история — Maybach в СССР.

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Иногда создается впечатление, что львиная доля сохранившихся (а в мире сейчас живы всего 120–150 штук из 1200 выпущенных в 1921–1941 гг. Майбахов) машин оказалась именно в СССР. На них после войны возили генералов, но потом автомобили перешли к менее известным любителям старого прекрасного.

Maybach SW 42 с кузовом фирмы Spohn в 1970-е принадлежал инженеру из Краматорска Виктору Ракитянскому. Он неоднократно приезжал на машине в Москву. Сейчас автомобиль в Климовске, в коллекции известного в узких кругах владельца тамошнего патронного завода Хорхе Портилья Сумина. Русский мексиканец со скандально-криминальной репутацией собрал вторую (в может, и первую) в мире по численности коллекцию Майбахов — по разным оценкам, от девяти до более чем пары десятков машин. Коллекционер, правда, исчез. Maybach SW 42 с таким кузовом стоит сейчас примерно 1,5 млн долларов.

Maybach SW 38

Нынче чуть ли не каждый сохранившийся на территории бывшего СССР Maybach принято окружать сплетнями про бывших владельцев — не меньше Мартина Бормана или Евы Браун. Очень хорошо помню московский синий четырехдверный кабриолет Maybach SW 38. Возможно, он тоже в Климовске. Цена такому автомобилю сегодня примерно 800 000 долларов.

Гран призы

BMW 328 Mille Miglia в Латвии и Америке

В СССР после войны приехал и уникальный спортивный BMW 328 Mille Miglia — один из четырех родстеров, сделанных в 1940 году для знаменитой итальянской гонки. Причем этот автомобиль дизайном немного отличался от трех остальных. По слухам, легкая машин с форсированным 130-сильным мотором во время войны была в руках министра вооружений третьего рейха Альберта Шпеера, а после войны ее владельцем стал знаменитый авиаконструктор Артем Микоян. Позже машина оказалась в Риге у настройщика органа Домского собора Гвидо Адамсона. В 1990-е машина была на хранении у компании BMW, а в 2010-м ушла в частный музей в США, будучи куплена всего-то за… 5,6 млн долларов.

Auto-Union Typ C

На гоночных Auto-Union в булочную и на дачу уж точно никто не ездил. В СССР привезли несколько уникальных предвоенных сверхмощных заднемоторных автомобилей разных лет — легендарных победителей многих Гран-при 1930-х.

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У машин оказались разные судьбы. Одна, например, в 1948-м была разбита близ Горького. В той аварии погибли восемнадцать человек. Два автомобиля попали на ЗИЛ, где и стояли в полуразобранном виде, пока в 1976-м их не собрались списать и отправить в металлолом. Вот тогда одного 16-цилиндрового красавца удалось вывезли в Ригу. Там его отреставрировали и поставили на ход. Потом рижский Мотор-музей продал машину фирме Audi, получив взамен ходовую копию. Несколько лет назад аналогичный автомобиль ушел с аукциона ни много ни мало за 15 млн долларов.

Mercedes-Benz 540K

Давным-давно московский коллекционер Ярослав Зузик нашел еще один Mercedes-Benz 540K — в данном случае, по заводской классификации, Cabriolet B — где-то под Москвой в огороде. На реставрацию машины ушло тринадцать лет, зато получилась, по оценкам спецов, конфетка. Сегодня такой Mercedes в хорошем состоянии стоит от 1 до 2,5 млн долларов.

Horch 853 Special roadster

В Ригу со временем попал и уникальнейший трофейный родстер на шасси Horch 853. Таких кузовов на таком шасси немецкое прославленное ателье Erdmann & Rossi сделало всего пять. Один автомобиль был у рейхсмаршала Геринга, но какой — неизвестно. Подобный Horch 853 Special roadster некоторое время назад продали за 5 млн долларов. Хорошая цена!

10 самых дорогих трофейных автомобилей в СССР Расхожая фраза из комедии «Бриллиантовая рука», что советские люди в булочную на такси не ездят, в общем-то справедлива. Но при этом на автомобилях, стоящих теперь миллионы долларов, граждане СССР ездили иногда если и не в булочную, то по другим прозаичным делам. 10 самых дорогих трофейных автомобилей в СССР

Фото: из архива «За рулем»