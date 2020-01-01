Проверено «За рулем»: антисептик Antibac S+

Автомобилист постоянно контактирует с окружающей его инфраструктурой — это магазины, заправки, въезды на платные магистрали. А тащить инфекцию в автомобиль, который, по сути, является вторым домом, совершенно не хочется. Поэтому при угрозе разных эпидемий в дверной карман неплохо бы положить пузырек с антисептиком.
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Универсальную спиртосодержащую жидкость предлагает интернет-магазин «За рулем». Ею можно обеззараживать руки, дверные ручки, поверхность сидений, руль. Жидкость не оставляет следов и не повреждает ткань, кожу, пластмассу и лакокрасочное покрытие.
Продается жидкость в удобном для нанесения триггере емкостью 500 мл либо в канистрах объемом 3,8 л.
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Фото: фирма-производитель