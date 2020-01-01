Автобусы нового времени

Мир вокруг нас быстро меняется. Города, особенно крупные, растут и развиваются. Урбанизация! Строятся новые районы, расширяется инфраструктура, прокладываются новые дороги. И, конечно, развивается городской общественный транспорт.

Общественный транспорт — это уже не просто средство перемещения пассажиров из точки А в пункт Б. Это, если хотите, одна из важных составляющих городского облика. На фоне ржавого дымящего рыдвана померкнет красота отреставрированного исторического центра, потускнеет зелень самых ухоженных парков и скверов, сожмется масштаб новостроек. Современный общественный транспорт должен оказывать услуги нового уровня и формировать открытую, доступную для всех среду. Он должен быть удобным и комфортным для всех пассажиров, включая родителей с маленькими детьми и людей с ограниченными возможностями. Наконец, транспорт должен дружить с окружающей средой и быть максимально экологичным. Недаром в нашей стране приняты и реализуются государственные программы, направленные на развитие общественного транспорта и обновление его парка. Сегодня поговорим о самом массовом виде общественного транспорта — об автобусах.

Увы, ситуация с автобусным парком в нашей стране далека от оптимальной: средний возраст автобуса — 16,5 лет, 48% автобусов старше 15 лет, экологическим нормам Евро-4 и выше соответствует только 22,7% машин. Куда лучше выглядит «автобусная» статистика в крупных городах. Московский парк городских автобусов имеет средний возраст всего 4,7 года — самый молодой в Европе! Закупаются современные, низкопольные машины, соответствующие экологическим нормам Евро-5. Троллейбусы на столичных улицах заменяют современные электробусы. Конечно, закупка дорогих электрических машин ни всем городам по карману, но обновление парка автобусов идет и в других городах. Автобусный парк Cеверной столицы моложе 6 лет. Во многих областных центрах средний возраст парка не превышает 10 лет. Но до полного обновления автобусов по всей стране еще далеко, эта работа потребует времени и немалых средств.

Подавляющее большинство городских машин — отечественного производства. Иномарки чаще встречаются на междугородних маршрутах. Причем новые автобусы, которые закупаются для городов, — тоже, в основном, наши. Государство, поддерживая развитие и обновление общественного транспорта, одновременно стимулирует его производство в России. Зачем отправлять государственные средства за границу, когда можно не только общественный транспорт обновить, но и отечественного производителя заказами поддержать. Но и требования к производителям стали более жесткими. Им пришлось серьезно поработать над обновлением модельного ряда и созданием новых автобусов — экономичных, надежных, комфортабельных. «Обновлять» парк откровенно устаревшими моделями никто не будет! Рассмотрим три современные модели автобусов, которые предлагает официальный дистрибьютор марки ГАЗ —- Группа компаний «Современные транспортные технологии».

Другая «Газель»

Уже год за рулем «Газели NEXT». По сравнению со старой «Газелью» — совсем другой уровень. Приходилось работать и на автобусах —иномарках. Даже им NEXT практически ничем не уступает. — Сергей М., водитель.





Новый автобус малой вместимости «Газель NEXT» от своей предшественницы унаследовал разве что имя. Полностью переработанная конструкция, современный, европейский дизайн. Это даже не автобус, а целое семейство. Различные варианты колесной базы, вместимость от 14 до 22 мест, большой выбор планировок салона: городские, пригородные, туристические варианты.

Машина обеспечивает высокий уровень комфорта для пассажиров: высота салона — без малого два метра, удобные сиденья с практичной обивкой, эффективная система отопления и вентиляции, высокая и широкая боковая дверь с электроприводом, выдвижная подножка для удобства посадки. Автобус оснащен эффективной тормозной системой, его подвеска обеспечивает устойчивость и высокую плавность хода. Блокировка дифференциала позволяет уверенно двигаться по разбитым и скользким, зимним дорогам.

Что особенно важно для владельца, «Газель NEXT» требует умеренных затрат на содержание. Межсервисный интервал увеличен до 20 000 км, гарантия — 2 года без ограничения пробега. Установленное на заводе газобаллонное оборудование снижает затраты на топливо почти вдвое! Кстати, государство субсидирует покупку автобусов на газовом топливе. С нынешнего года приоритет государственной поддержки в этом вопросе изменился. Если раньше основные средства выделялись для поддержки производителей, то теперь в первую очередь субсидируются непосредственные покупатели. Модели на газовом топливе созданы, теперь нужно, чтобы их активно покупали.

Возможен заказ автомобиля в специальной комплектации. Есть автобусы для перевозки маломобильных пассажиров, школьные версии, варианты с салоном повышенной комфортности. «Газель NEXT» — семейство автобусов на все случаи жизни. Это и малый маршрутный автобус, и машина для небольших туристических групп, и школьный автобус, и служебный. А учитывая выгоду при покупке в 412 тыс. рублей, это еще и очень доступный автобус.

Обзор отличный

«Снаружи выглядит необычно — аквариум на колесах. Зато внутри очень удобно — почти как в большом автобусе.» Мария, пассажир.

Автобус малого класса «Газель CITY» — уникальное предложение на рынке. Других серийных низкопольных машин такого размера с панорамным остеклением на рынке просто нет. Автобус перевозит 22 пассажира при длине всего 6,6 метра. Он юркий и маневренный — находка для мегаполиса с его узкими улочками или огромными пробками. Экономичный дизельный двигатель расходует всего 12,5 литров топлива на 100 км пробега. Гарантия на автобус — три года без ограничения пробега.

Но основное преимущество «Газель CITY» — это удобство пассажиров. Низкий пол (25–32 см) позволяет войти в салон в один шаг. Ширина автоматической двери — 110 см — позволяет без труда закатить по откидной аппарели детскую коляску или инвалидное кресло. Для кресла предусмотрено специальное место в салоне, оборудованное системой фиксации. Регулируемая пневматическая подвеска придает автобусу плавный ход, огромные панорамные окна обеспечивают прекрасный обзор. Просторная накопительная площадка, нержавеющие поручни, удобные и практичные пассажирские сиденья — этот компактный автобус обеспечит пассажирам, в том числе людям с ограниченными возможностями, самый высокий уровень комфорта.

Удобно здесь и водителю. Его рабочее место отделено от салона перегородкой. Кресло с подогревом и поясничным подпором имеет пять степеней регулировки, регулируется и рулевая колонка. Зеркала заднего вида оснащены электроприводом.

Средний класс

Новые автобусы Вектор 7.6 недавно появились у нас в парке. Водители довольны. А мы, ремонтники, шутим: как бы нас «Вектор» без работы не оставил, с таким то ресурсом... — Георгий Н., слесарь-моторист.

Представитель автобусов среднего класса «Вектор NEXT» 8.8, появится на дорогах российских городов уже в сентябре. Выпускается в трех различных исполнениях: «Стандарт», «Междугородний» и «Доступная среда». При длине 8,8 метра он вмещает до 71 пассажира. Сидячих мест — 19–23, еще одно предназначено для инвалидного кресла. Просторная накопительная площадка позволяет разместить коляску или инвалидное кресло. Для их погрузки есть откидная аппарель. Система опускания задней части кузова еще больше облегчает посадку, особенно для маломобильных пассажиров. Автобус комфортабельный и безопасный: удобные кресла, система информирования «Говорящий город», видеонаблюдение. У водителя кресло с подогревом и регулировкой поясничного подпора, индивидуальная система отопления, обогрев зеркал, большая площадь остекления, а значит — отличный обзор. Удобство и комфорт водителя — это такая же составляющая безопасности, как и система курсовой устойчивости, которой может быть оборудован «Вектор».

Автобус должен работать, а не простаивать в ремонте. Надежности и долговечности конструкции в «Вектор NEXT» уделено особое внимание. Межсервисный интервал — 20 тыс. км, гарантия — 3 года или 150 тыс. км. Ресурс кузова — не менее 10 лет, основные агрегаты автобуса рассчитаны на безотказную работу в течение 700 тыс. км пробега!

Кстати, «Вектор NEXT» — потомок знаменитого «пазика», который честно и безотказно возит пассажиров со времен Советского Союза по сей день. Конечно, исполнена новая модель на совершенно ином, современном техническом уровне.

Поехали!

Конечно, малые и средние автобусы — не основной транспорт больших городов. Здесь в приоритете автобусы большой вместимости. Но есть тесные улицы старого города, где сочлененной громадине просто не поместиться. Есть маршруты с малым пассажиропотоком, где использование больших автобусов нерентабельно. Есть пригородные перевозки, где «малыши» используются очень активно. Малые автобусы применяются для аренды, служебных, экскурсионных перевозок...

Три семейства автобусов, которые предлагает дистрибьютор бренда ГАЗ ГК «Современные транспортные технологии», имеют немало общих черт. Это новая, передовая конструкция, современная, надежная агрегатная база, низкие затраты на эксплуатацию. Дизайн машин прекрасно вписывается в стиль современного города. Пассажирам и водителю новинки предоставляют высокий уровень комфорта и безопасности. Все модели соответствуют требованиям программы «Доступная среда».

Страна постепенно выходит из ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Растет пассажиропоток, восстанавливаются временно отмененные маршруты. Транспортная система страны оживает. На чем поедем в будущее, россияне?