Могут ли отобрать авто за долги? Легко!

Причем в любой момент и даже без присутствия владельца.

Представьте себе ситуацию: утром выглядываете в окно, а автомобиля во дворе нет. Первая пугающая мысль: угнали, нужно звонить в полицию! Не спешите делать выводы. Особенно если у вас много долгов. В этом случае забрать вашу машину может государство.

За что могут конфисковать автомобиль?

Как выяснили эксперты программы «Первая передача» на НТВ, причиной конфискации машины могут стать крупные долги владельца. Невыплаченные алименты, неуплаченные штрафы, непогашенная задолженность банку. Разумеется, если вы добровольно выплачиваете долги, пусть и крупные, никто на автомобиль покушаться не будет. Если же вы регулярно избегаете выплат, игнорируете уведомления суда и ваша задолженность свыше 20 тыс. рублей, в отношении вас ведется исполнительное производство, взыскать долг могут принудительно, в том числе посредством изъятия автомобиля.

Героя программы «Первая передача» остановил инспектор ГИБДД в ходе спецрейда. Водителю предложили забрать личные вещи, покинуть салон и отдать ключи. А затем объяснили, что в присутствии двух понятых автомобиль будет осмотрен, описан и опечатан.

— И что, прям так сразу? — возмутился мужчина, который не ожидал такого поворота событий. — Меня на обочину, машину — на эвакуатор? А если я не выйду из машины, что вы сделаете? Вышвырнете меня из нее?

Не выйти, конечно, можно. Но за неисполнение требований пристава предусмотрен штраф: от одной до двух с половиной тысяч рублей (по ст. 17.14 КоАП). И это еще не самое страшное. Вытащить должника из автомобиля силой судебный пристав-исполнитель не вправе. Но это не значит, что вы можете отделаться штрафом и продолжить путь. В каждом рейде судебного пристава сопровождает пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов — пристав по УПДС. У него есть право применять физическую силу и спецсредства за противодействие приставам-исполнителям.

А договориться можно?

Выйти из машины по требованию все же придется. Если человек непосредственно во время рейда, не попадая в участок, докажет приставу, что намерен погасить долги: имеет постоянное место работы и готов жить по закону, автомобиль забирать не будут — дадут время. Формально машину арестуют, но оставят у должника на ответственном хранении. Он сможет продолжать на ней ездить, но не сможет продать или подарить.

Материалы по теме У вас все штрафы оплачены? Вот почему лучше проверить это заранее

Если же в дальнейшем должник попробует схитрить и попытается спрятать машину или продать ее по запчастям, ему грозит уголовная ответственность: от штрафа (до 80 000 рублей) до 2 лет лишения свободы (ст. 312 УК РФ).

Если вы встретились с приставом лично — вам еще повезло, ведь есть шанс реабилитироваться. Но изъять машину за долги можно и без участия автовладельца — прямо с парковки рядом с домом. Приставу нужны только понятые и эвакуатор. Увезти автомобиль на штрафстоянку можно без документов, без ключей и без полиции.

Выход один: не копить долги и не бегать от правосудия. Если вы не нарушаете закон, никто не покусится на имущество.

Защита боковых стёкол от грязи — водосток лобового стекла.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС