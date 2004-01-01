Эксперт «За рулем» — о преимуществах нашей конструкции в экстремальных условиях.

Вопрос с форума «За рулем»:

— В статье на сайте «8 заблуждений об УАЗах» мне непонятен довод о том, что при съезде на бездорожье резко возрастает надежность УАЗа. Как такое может быть?

— В экстремальных условиях надежность УАЗов и многих импортных внедорожников становится близкой. Не исключено, что УАЗ окажется даже более живучим на бездорожье.

Возьмем хотя бы передний мост типа Спайсер с закрытыми поворотными кулаками — его ресурс невелик, зато при должном обслуживании он надежнее в непролазной грязи, чем независимая подвеска со ШРУСами: пыльники могут порваться, и при попадании грязи шарнир может заклинить.

И таких преимуществ в конструкции УАЗов много.

Компания MWM из чешского города Штеновице использует российский УАЗ Хантер в качестве базового автомобиля для электрокара Spartan, предназначенного для использования в лесном хозяйстве и подобных отраслях.

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