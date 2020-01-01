3 главные ошибки водителей на ж/д переезде

По статистике ГИБДД, водители чаще попадают в ДТП с поездами на нерегулируемых переездах, когда пытаются проскочить. Имейте в виду: даже при экстренном торможении тормозной путь состава — 1,5–2 км. Вы точно попадете не туда!

Для начала напомним, когда можно переезжать железную дорогу, если шлагбаума нет:

6.9. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных средств через переезд. При выключенных мигающих бело-лунном и красном сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах видимости приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины).



Если обогнал на переезде

Допустим, вы обогнали плетущийся грузовик незадолго до переезда, а сразу после переезда вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать? Для начала нужно убедиться в том, что за маневр вы совершили. В ПДД сказано:

«Обгон» — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).

Таким образом, если вы не выезжали за сплошную линию разметки, то обгон не совершали. Доказать это поможет запись с видеорегистратора. Еще раз напомним: обзаведитесь хотя бы простеньким. Сейчас показания регистратора в обязательном порядке принимаются судами и рассматриваются наравне с другими доказательствами.

Недобросовестные инспекторы ГИБДД, как пишут водители на форумах, используют такой прием: поймают водителя за незначительное нарушение и предложат ему вместо составления протокола несколько раз проехать переезд с внезапной остановкой перед самим переездом — так, чтобы спровоцировать на нарушение следующего позади него водителя. Имейте в виду: объезжать неисправное транспортное средство (или остановившееся без видимых причин) по встречке нельзя. За обгон грозит штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев (ст. 12.15.4 КоАП РФ), а за объезд неисправной машины (то есть «препятствия») — штраф от 1000 до 1500 рублей.

Как при приближении к переезду понять, что обгон уже запрещен? При отсутствии сплошной линии разметки и соответствующего знака 3.20 «Обгон запрещен» следует ориентироваться на знаки 1.1. «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» или 1.2. «Железнодорожный переезд без шлагбаума». Увидели один из этих знаков — повремените с выездом на встречку. Знаки 1.1 и 1.2 устанавливаются на расстоянии 150–300 м вне населенного пункта и за 50–100 м в населенке. Возможна установка и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта». Если не остановился на знак «Стоп» На нерегулируемых ж/д переездах всегда присутствует знак «Стоп». В этом случае ехать без остановки нельзя. Время остановки в правилах не оговорено. Достаточно тормознуть хотя бы на секунду и продолжить движение. Сэкономите 500 рублей — таков штраф за это нарушение (КоАП РФ Статья 12.16.1). Причем можно отделаться и предупреждением. Вот только иногда сотрудники ГИБДД в такой ситуации ссылаются на другую статью КоАП РФ, а именно 12.10.2 «Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды». Штраф в этом случае составит уже 1000 рублей. Доказывать, что переезд хорошо просматривается и останавливаться не было смысла, бесполезно. Закон есть закон. Так или иначе, но лишения прав за данный проступок не предусмотрено. Другое дело, если проехали на запрещающий сигнал... Если проехал на красный Мы подъезжаем к переезду и видим красный сигнал на светофоре. Проезд запрещен. Ждем 5, 10, 15 минут, и... ничего не меняется. Причин тому может быть несколько:

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