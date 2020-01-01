3 главные ошибки водителей на ж/д переезде

Для начала напомним, когда можно переезжать железную дорогу, если шлагбаума нет:
6.9. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных средств через переезд. При выключенных мигающих бело-лунном и красном сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах видимости приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины).
Если обогнал на переезде
Допустим, вы обогнали плетущийся грузовик незадолго до переезда, а сразу после переезда вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать? Для начала нужно убедиться в том, что за маневр вы совершили. В ПДД сказано:
«Обгон» — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).
Таким образом, если вы не выезжали за сплошную линию разметки, то обгон не совершали. Доказать это поможет запись с видеорегистратора. Еще раз напомним: обзаведитесь хотя бы простеньким. Сейчас показания регистратора в обязательном порядке принимаются судами и рассматриваются наравне с другими доказательствами.
Недобросовестные инспекторы ГИБДД, как пишут водители на форумах, используют такой прием: поймают водителя за незначительное нарушение и предложат ему вместо составления протокола несколько раз проехать переезд с внезапной остановкой перед самим переездом — так, чтобы спровоцировать на нарушение следующего позади него водителя. Имейте в виду: объезжать неисправное транспортное средство (или остановившееся без видимых причин) по встречке нельзя. За обгон грозит штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев (ст. 12.15.4 КоАП РФ), а за объезд неисправной машины (то есть «препятствия») — штраф от 1000 до 1500 рублей.
Как при приближении к переезду понять, что обгон уже запрещен? При отсутствии сплошной линии разметки и соответствующего знака 3.20 «Обгон запрещен» следует ориентироваться на знаки 1.1. «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» или 1.2. «Железнодорожный переезд без шлагбаума». Увидели один из этих знаков — повремените с выездом на встречку. Знаки 1.1 и 1.2 устанавливаются на расстоянии 150–300 м вне населенного пункта и за 50–100 м в населенке. Возможна установка и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта».
Если не остановился на знак «Стоп»
На нерегулируемых ж/д переездах всегда присутствует знак «Стоп». В этом случае ехать без остановки нельзя. Время остановки в правилах не оговорено. Достаточно тормознуть хотя бы на секунду и продолжить движение. Сэкономите 500 рублей — таков штраф за это нарушение (КоАП РФ Статья 12.16.1). Причем можно отделаться и предупреждением. Вот только иногда сотрудники ГИБДД в такой ситуации ссылаются на другую статью КоАП РФ, а именно 12.10.2 «Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды». Штраф в этом случае составит уже 1000 рублей. Доказывать, что переезд хорошо просматривается и останавливаться не было смысла, бесполезно. Закон есть закон.
Так или иначе, но лишения прав за данный проступок не предусмотрено. Другое дело, если проехали на запрещающий сигнал...
Если проехал на красный
Мы подъезжаем к переезду и видим красный сигнал на светофоре. Проезд запрещен. Ждем 5, 10, 15 минут, и... ничего не меняется. Причин тому может быть несколько:
- Скорость поездов на этом участке снижена. Светофор включается задолго до прохода состава. В данном случае еще не все так плохо — дожидаемся железнодорожного состава и проезжаем после него, когда переезд откроется.
- Неисправна автоматика. В этом случае вы вряд ли дождетесь поезда. А если и дождетесь, то переезд все равно не откроется без вмешательства ремонтной бригады. И вот почему...
Есть ГОСТ 33893–2016 «Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных переездах. Требования безопасности и методы контроля». В нем сказано:
пп.9 п.4.1.2.2. функция формирования извещения на переезд должна быть реализована таким образом, чтобы при отказе устройств формирования извещения на переезд переездные системы обеспечивали формирование сигнала, запрещающего движение транспортных средств через переезд.
Проще говоря, если нет связи со светофором и шлагбаумом на переезде, переезд закроется автоматически. Движение автотранспорта будет перекрыто до устранения неисправности. Парадокс в том, что ни в том, ни в другом случае проехать переезд нельзя. Нарушителю грозит штраф в размере 1000 рублей или лишение прав на срок от трех до шести месяцев (КоАП РФ 12.10 ч. 1). При повторном нарушении — лишение права управления на 1 год. Нужно ли говорить, что такие переезды обожают инспекторы ГИБДД — поток нарушителей не прекращается.
Есть ли шанс отбиться, если светофор на переезде неисправен?
Практически нет. Дело в том, что в описанном выше примере светофор как раз-таки исправен, ведь красный сигнал на нем горит (мигает). Неисправно именно устройство формирования извещения на переезд.
Единственный (хоть и призрачный) шанс отменить протокол инспектора ГИБДД — убедить суд, что вы действовали в условиях «крайней необходимости». Например, за окном мороз, а в баке заканчивалось топливо. Но, опять же, эта схема может сработать только в том случае, если автоматика действительно была неисправна. Этот факт тоже придется доказать. Для этого нужно ходатайствовать в суде о запросе в местное УЖДТ (управление железнодорожного транспорта). Только там могут подтвердить ваши догадки о неисправности оборудования. Так или иначе, случай достаточно сложный, поэтому лучше предварительно оценить шансы на успех, проконсультировавшись с автоюристом.
И напомним, что запрещается перед ж/д переездом.
- Обгон на ж/д переездах и ближе чем за 100 м перед ними.
- Остановка и стоянка на ж/д переездах.
- Стоянка ближе 50 м от ж/д переездов.
- Разворот.
- Движение задним ходом.
- Провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины.
- Движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш без разрешения начальника дистанции пути.
- Объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед закрытым шлагбаумом ТС.
- Самовольно открывать шлагбаум.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС