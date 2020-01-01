Отбили штраф? Получите компенсацию! Непростая инструкция

Не многие знают, но у нас в стране можно отбить не только неправильный штраф, но и издержки. Даже моральный вред компенсируют. «За рулем» выяснил, что для этого сделать.

За что можно вернуть деньги?

Статья 1069 ГК РФ гласит:

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

В переводе с юридического языка это означает, что вы вправе требовать у государства возмещения убытков, понесенных в ходе защиты от несправедливого штрафа. К ним относятся:

расходы на почтовые услуги

оплата услуг адвокатов, юристов, нотариусов, экспертов

моральный вред

Как видите, начинать собирать чеки, квитанции об оплате, выписки с лицевого счета, платежные документы о проведенных платежах и прочие документы, подтверждающие ваши расходы, следует как можно раньше. Но учтите, что при возмещении убытков суд будет оценивать, насколько обоснованными они были и имелась ли у вас возможность их сократить. Например, в условиях самоизоляции расходы на почтовые услуги при подаче жалобы были бы оправданны. А вот если вам было лень идти на почту и вы воспользовались услугами курьера, то такие излишества могут вызвать у суда вопросы. Экономика, как мы помним, должна быть экономной.

Куда обращаться?

После того как у вас на руках будут чеки и квитанции, а также решение суда об отмене постановления в связи с отсутствием в ваших действиях состава правонарушения, нужно подготовить исковое заявление о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями должностных лиц. Процедура следующая:

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Шаг 1. Составляете текст заявления. Ссылаетесь на то, что должностное лицо незаконно привлекло вас к ответственности, в связи с чем вы были вынуждены понести такие-то расходы.

Шаг 2. К заявлению вы прилагаете копии собранных вами подтверждающих документов (в суде необходимо будет предъявить оригиналы. — Прим. ред.). Не забудьте про копию решения об отмене постановления.

Шаг 3. Узнаете, где находится подразделение ГИБДД, сотрудник которого выписал вам штраф, и обращаетесь с исковым заявлением в тот суд, который «обслуживает» данный адрес.

На подачу искового заявления у вас есть три года. Срок отсчитывается с момента получения вами решения суда об отмене оспариваемого постановления ГИБДД. Его суд обязан выслать вам (заявителю) на дом, однако делается это далеко не всегда.

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»

Мнение эксперта:

«В качестве лица, с которого вы хотите взыскать убытки, в заявлении необходимо указывать государственную казну субъекта РФ. Для примера возьмем Москву. Вы можете предъявить исковые требования к территориальному подразделению ГИБДД, где служит инспектор, который выписал вам неправомерный штраф. Однако суд все равно привлечет в качестве соответчика Управление федерального казначейства по городу Москве. Такие убытки возмещаются за счет казны РФ, и управление в данном случае выступает от ее имени».

Тонкости расчета

Помните, что при возмещении убытков суд руководствуется принципом их обоснованности? В этом и есть основная загвоздка. Копеечные расходы на почтовые услуги можно компенсировать без проблем, но доказать, что вам было необходимо воспользоваться услугами юриста или адвоката, зачастую очень сложно. Еще бы — вы ведь пытаетесь взыскать с государства приличную сумму! Так что не будем тешить вас иллюзиями: полностью «отбить» эти деньги вряд ли удастся.

Мнение эксперта:

«У суда есть право взыскать расходы на представителя в разумных пределах, а пределы эти у каждого судьи свои. Как правило, большие суммы не взыскивают.

Иногда судьи берут расценки с сайтов нескольких юридических компаний, на их основе рассчитывают усредненную стоимость услуг и уже от нее отталкиваются при вынесении решения. На мой взгляд, это неправильно. Если гражданин выбрал определенного адвоката и они договорились об энной сумме, ее и нужно взыскивать полностью. Однако судьи считают, что траты необоснованные, и за проделанную адвокатом работу могут назначить компенсацию в два-три раза меньше ее фактической стоимости».

Компенсация морального вреда

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Чаще всего истцу не удается доказать, что действия (бездействие) должностного лица причинили ему физические и уж тем более нравственные страдания. Но в любом правиле есть исключения. К примеру, житель Липецкой области Дмитрий Авцынов добился беспрецедентного решения и сумел взыскать моральный ущерб за неправомерные действия инспектора ГИБДД. Водитель не только обжаловал штраф 500 рублей за обгон, якобы совершенный в зоне действия запрещающего знака, но и доказал, что беготня по судам стоила ему больших нервов. Он получил компенсацию морального ущерба в размере трех тысяч рублей и еще пять тысяч рублей были возмещены ему за услуги адвоката. Казалось бы, у этой истории счастливый конец, если бы не одно «но»: чтобы отстоять свою правоту, мужчине пришлось пройти несколько судебных инстанций вплоть до Верховного суда РФ и потратить больше года жизни. Стоило ли это восьми с половиной тысяч рублей — вопрос открытый.

Мнение эксперта:

«К сожалению, длительность судебных процессов в нашей стране такова, что подавляющее большинство граждан не желают затевать многомесячные тяжбы ради сравнительно небольшой суммы. Тем более что исполнение уже принятого и вступившего в законную силу решения суда (особенно для взыскания денег с казны) также представляет собой длительный и хлопотный процесс. Осилить такую процедуру могут только очень принципиальные граждане».



