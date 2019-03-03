До октября 2017 года останавливать машины вне стационарных постов без объективных на то причин (например, водитель нарушил ПДД, похожая по описанию машина числится в розыске и т.д.) действительно запрещалось. Такой порядок был отражен в Приказе №185 МВД России от 02.03.2009 года (см. п. 63).
Многие водители до сих пор «живут прошлым» и не догадываются, что все изменилось после того, как Приказом МВД России от 23 августа 2017 г. N 664 был утвержден новый Административный регламент ГИБДД РФ. Теперь инспектор имеет возможность проверять документы и вне стационарных постов. Данное право предусмотрено пунктом 84.13 Административного регламента:
«84.13. Проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз»
Едва ли доводы из цикла «Закон есть закон» успокоят разъяренного водителя, который только что лишился не только части отпуска, но и кругленькой суммы, потраченной на билеты. Так что, вполне возможно, человек захочет поквитаться с «обидчиком» за свои, выражаясь юридическим языком, нравственные и материальные страдания.
Подавать жалобу можно лично, а можно через сайт Госавтоинспекции, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Согласно пункту 341 Административного регламента, жалоба рассматривается в срок не позднее 30 дней с момента ее подачи. В исключительных случаях срок может быть продлен еще на 30 суток. По результатам рассмотрения жалобы она либо признается обоснованной, либо нет. В случае удовлетворения жалобы руководство инспектора ДПС приносит письменные извинения:
337. В случае, если в результате проверки подтвердились изложенные в жалобе обстоятельства, указывающие на неправомерность действий (бездействия), несоответствие этих действий (бездействия) положениям и предписаниям нормативных и других документов, жалоба признается обоснованной и предлагаются меры по наказанию виновных лиц и восстановлению нарушенных прав заявителя.
338. При установлении факта нарушения сотрудником прав и свобод граждан гражданину, права и свободы которого были нарушены, сотрудником полиции, нарушившим права и свободы гражданина, или вышестоящим по отношению к этому сотруднику руководителем (начальником) в установленном порядке приносятся извинения.
Реальность такова, что дисциплинарного взыскания и уж тем более извинений в схожих ситуациях добиться достаточно проблематично. Однако попытаться все же стоит, поскольку каждый случай индивидуален.
Комментарий адвоката
Евгений Шмелев:
Факт привлечения инспектора ДПС к дисциплинарной ответственности может являться доказательством незаконности его действий, повлекших причинение вам вреда (например, в виде нереализованных билетов), а потому вы можете обратиться в суд для взыскания компенсации. К исковому заявлению необходимо будет приобщить ответ от руководства ГИБДД, подтверждающий, что действия инспектора были незаконны.
- Исчерпывающую информацию по юридическим аспектам автомобильной жизни вы найдете в соответствующем разделе Парка документов «За рулем».
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