Жизненная ситуация: вы сильно опаздываете в аэропорт, оптимизма не добавляют и пробки. А тут еще как назло инспектор машет жезлом для банальной проверки документов, плавно перешедшей в досмотр. В итоге самолет улетает без вас. Можно ли теперь наказать въедливого гаишника?

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Для начала давайте разберемся, имеет ли в принципе сотрудник ДПС право тормозить вас для проверки документов.

До октября 2017 года останавливать машины вне стационарных постов без объективных на то причин (например, водитель нарушил ПДД, похожая по описанию машина числится в розыске и т.д.) действительно запрещалось. Такой порядок был отражен в Приказе №185 МВД России от 02.03.2009 года (см. п. 63).

Многие водители до сих пор «живут прошлым» и не догадываются, что все изменилось после того, как Приказом МВД России от 23 августа 2017 г. N 664 был утвержден новый Административный регламент ГИБДД РФ. Теперь инспектор имеет возможность проверять документы и вне стационарных постов. Данное право предусмотрено пунктом 84.13 Административного регламента:

«84.13. Проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз»

Едва ли доводы из цикла «Закон есть закон» успокоят разъяренного водителя, который только что лишился не только части отпуска, но и кругленькой суммы, потраченной на билеты. Так что, вполне возможно, человек захочет поквитаться с «обидчиком» за свои, выражаясь юридическим языком, нравственные и материальные страдания.

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Если с вами произошла подобная ситуация, Административный регламент дает вам возможность досудебного обжалования действий инспектора ДПС путем подачи жалобы. В ней надо подробно объяснить, почему вы считаете, что ваши интересы были ущемлены и какого наказания вы хотите в итоге добиться (например, наложение на инспектора одного из дисциплинарных взысканий, предусмотренных ч.1 ст. 50 342-ФЗ ). Вы вправе подать жалобу как на имя начальника отдела ГИБДД, где служит инспектор, так и в районную прокуратуру. Помните, что затягивать с этим не надо.

Подавать жалобу можно лично, а можно через сайт Госавтоинспекции, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Согласно пункту 341 Административного регламента, жалоба рассматривается в срок не позднее 30 дней с момента ее подачи. В исключительных случаях срок может быть продлен еще на 30 суток. По результатам рассмотрения жалобы она либо признается обоснованной, либо нет. В случае удовлетворения жалобы руководство инспектора ДПС приносит письменные извинения:

337. В случае, если в результате проверки подтвердились изложенные в жалобе обстоятельства, указывающие на неправомерность действий (бездействия), несоответствие этих действий (бездействия) положениям и предписаниям нормативных и других документов, жалоба признается обоснованной и предлагаются меры по наказанию виновных лиц и восстановлению нарушенных прав заявителя.

338. При установлении факта нарушения сотрудником прав и свобод граждан гражданину, права и свободы которого были нарушены, сотрудником полиции, нарушившим права и свободы гражданина, или вышестоящим по отношению к этому сотруднику руководителем (начальником) в установленном порядке приносятся извинения.

Реальность такова, что дисциплинарного взыскания и уж тем более извинений в схожих ситуациях добиться достаточно проблематично. Однако попытаться все же стоит, поскольку каждый случай индивидуален.

Комментарий адвоката

Евгений Шмелев:

Факт привлечения инспектора ДПС к дисциплинарной ответственности может являться доказательством незаконности его действий, повлекших причинение вам вреда (например, в виде нереализованных билетов), а потому вы можете обратиться в суд для взыскания компенсации. К исковому заявлению необходимо будет приобщить ответ от руководства ГИБДД, подтверждающий, что действия инспектора были незаконны.