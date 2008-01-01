Народный Quest: получи новую LADA на месяц!

Всего два условия: правильно и первым ответить на несложные, в общем, вопросы про LADA и вести дневник наблюдений.

Мы неоднократно проводили народные тест-драйвы, приглашая вас оценивать новые (и не такие новые) машины. Получается интересно: у каждого «народного тестировщика» особый взгляд. Многодетный отец под два метра ростом говорит, в основном, о размерах салона, музыкант — об аудиосистеме, дизайнер — о форме и цвете кузова, и так далее… Но до сих пор эти встречи были краткосрочными — составить мнение об автомобиле нужно было в течение часа.

Однако теперь все будет иначе. Победитель конкурса «Народный Quest» (вопросы ниже) получит новый автомобиль в свое распоряжение на месяц! Но мы многого потребуем взамен (шутка!) — вести дневник, рассказывая о впечатлениях.

Какой автомобиль?

Народная и любимая LADA выпустила новую комплектацию народного и любимого LADA Largus Cross Quest, продажи которого начались только четвертого сентября. Название комплектации придумали, конечно, не мы, но оно оказалось очень подходящим: ведь в переводе с английского quest — это и приключение, и решение логических задач, и ориентирование, и поиск предметов. В общем, некая игра, в которой мы предлагаем поучаствовать каждому (у кого есть водительские права, конечно).

Эта версия Ларгуса отличается вот чем:

передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой,

трехступенчатый подогрев,

комбинированная обивка,

улучшенная шумоизоляция,

оплетка руля из экокожи,

глянцевые корпуса зеркал заднего вида,

оригинальные колесные диски (черный лак и алмазная огранка),

вышитые логотипы специальной серии.

А приставка Cross, напомним на всякий случай, означает, что у машины увеличенный дорожный просвет и защитные молдинги. В общем, вы получите оптимальный автомобиль для путешествия по России всей семьей. Хотя никто именно на таком использовании автомобиля не настаивает. Вы сможете ездить и в режиме «работа-дом», «работа-дом-дача» или как вам еще будет угодно.

Нет, топливо придется оплачивать вам. И возможные штрафы — тоже. Но машина будет застрахована.

А теперь — Quest

Чтобы победить в конкурсе, нужно знать, что такое LADA сегодня. В прошлое не полезем. Размеры жиклеров и диаметры эмульсионных трубок карбюраторов типа Solex тоже можно не гуглить. Вопросы проще и веселее. Вот они:

1. В первый день работы АВТОВАЗа 50 лет назад сколько машин сошло с конвейера?

2. На сколько метров уменьшилась длина сборочных линий при модернизации конвейера LАDA Granta в 2019 году?

3. Какой моделью в этом году пополнилась «семья» LADA?

4. Тайфун — это что такое в применении к автомобилям?

5. Какая еще модель LADA (помимо Largus Cross) входит в серию Quest?

Естественно, ответить надо на все вопросы.

Короткие ответы принимаются по адресу monakhov@zr.ru. К ним еще напишите несколько строк о себе: как вас зовут, сколько вам лет, где вы живете и чем занимаетесь, на какой машине ездите сейчас (ответ «Сейчас ни на чем не езжу» не снижает ваши шансы на победу).

Здравствуйте, новый тест-драйвер За рулем!