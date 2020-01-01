Под метеорной атакой: простой способ вернуться без сколов

«Ты что, с войны пришел?» — удивился коллега, разглядывая «морду» моего авто. А я всего лишь сгонял в Питер и обратно, но машина выглядела так, словно прошла сквозь линию фронта.

Почти в любом фантастическом произведении про космос звездолеты попадают под мощную метеорную атаку. Или вон в «Гравитации» на космическую станцию летит рой мусора, после чего все и начинается. Но даже на Земле мы испытываем нечто подобное. Любое автопутешествие — это полет не только сквозь время и пространство, но и сквозь мириады насекомых, камушки и песчинки. В результате — раны на лакокрасочном покрытии. Увернуться от «обстрела» нереально — как нереально размышлять о перекраске машины после каждой дальней поездки.

Однако краска краске рознь. Есть краска, которую можно нанести перед поездкой и удалить после нее. Особо красиво, конечно, не будет в дороге, но зато машина цела.

Автопробег

Речь про так называемую «Жидкую резину». В отличие от «обычных» препаратов, она при высыхании превращается в виниловую пленку. Фактически это не столько декоративный, сколько защитный слой покрытия. От летящего в лобовик булыжника оно, конечно же, не спасет, а вот от сколов, царапин, потертостей, а также сложноудаляемых загрязнений (битум, насекомые, древесная смола…) — вполне. При этом покрытие будет эластичным в широком температурном диапазоне, то есть прослужит, не трескаясь ни на жаре, ни на сильном морозе.

Пример защитного покрытия передней части кузова и капота с помощью препарата ASTROhim. Мы нарочно взяли резину другого цвета, чтобы было видно, насколько ровно она ложится. Кстати, при одинаковом количестве слоев резина этого производителя, как показал тест «За рулем», образует покрытие в полтора-два раза толще, чем у некоторых других. Это экономит расход препарата.

Впрочем, долгий срок службы подобным составам особо и не нужен. Такое средство есть смысл использовать в автопробеге: скажем, в Сочи и обратно. По возвращении пленку можно удалить за несколько минут: цепляем пальцами за краешек и не торопясь стягиваем.

Особых навыков для использования «Жидкой резины» не требуется. Аэрозольный баллончик позволяет наносить тонкий равномерный слой препарата на участок кузова — чаще всего покрывают переднюю часть капота, а также переднюю кромку крыши, примыкающую к ветровому стеклу.

Лобовик

Но можно использовать ее неожиданно — для защиты верхней части ветрового стекла. Посмотрите, до какой высоты доходят стеклоочистители: всю полосу выше тоже можно покрыть препаратом. Это обеспечит эффект тонированной полосы на автомобиле, где такой полосы с завода нет, и одновременно частично защитит от попадания камней. По опыту, сколы на лобовике часто располагаются в верхней части стекла.

Многие обрабатывают и наружные зеркала: они тоже подвергаются дорожной «бомбардировке». Число слоев определяют опытным путем — обычно достаточно двух или трех. Понятно, что чем больше слоев, тем большее число баллончиков вам понадобится. Покрытие обладает хорошим сцеплением практически с любыми видами поверхности, а потому его можно спокойно наносить на металл, пластик, хром, резину, стекло… Оно и снимается с них легко.

Цвет

Обычно выбирают либо прозрачный вариант, либо совпадающий по колеру с кузовом. Цветов в продаже много.

Такое покрытие не бросается в глаза. Кроме того, оно максимально скроет недочеты в вашей работе — далеко не каждый из нас обладает хорошими малярными навыками.

Еще одно достоинство таких препаратов в том, что испортить ими кузов невозможно. Не понравилось, надоело — отрываете пленку и начинаете сначала. Или не начинаете.

Фото: Depositphotos и «За рулем»