Под метеорной атакой: простой способ вернуться без сколов

Почти в любом фантастическом произведении про космос звездолеты попадают под мощную метеорную атаку. Или вон в «Гравитации» на космическую станцию летит рой мусора, после чего все и начинается. Но даже на Земле мы испытываем нечто подобное. Любое автопутешествие — это полет не только сквозь время и пространство, но и сквозь мириады насекомых, камушки и песчинки. В результате — раны на лакокрасочном покрытии. Увернуться от «обстрела» нереально — как нереально размышлять о перекраске машины после каждой дальней поездки.
Однако краска краске рознь. Есть краска, которую можно нанести перед поездкой и удалить после нее. Особо красиво, конечно, не будет в дороге, но зато машина цела.
Автопробег
Речь про так называемую «Жидкую резину». В отличие от «обычных» препаратов, она при высыхании превращается в виниловую пленку. Фактически это не столько декоративный, сколько защитный слой покрытия. От летящего в лобовик булыжника оно, конечно же, не спасет, а вот от сколов, царапин, потертостей, а также сложноудаляемых загрязнений (битум, насекомые, древесная смола…) — вполне. При этом покрытие будет эластичным в широком температурном диапазоне, то есть прослужит, не трескаясь ни на жаре, ни на сильном морозе.
Впрочем, долгий срок службы подобным составам особо и не нужен. Такое средство есть смысл использовать в автопробеге: скажем, в Сочи и обратно. По возвращении пленку можно удалить за несколько минут: цепляем пальцами за краешек и не торопясь стягиваем.
Особых навыков для использования «Жидкой резины» не требуется. Аэрозольный баллончик позволяет наносить тонкий равномерный слой препарата на участок кузова — чаще всего покрывают переднюю часть капота, а также переднюю кромку крыши, примыкающую к ветровому стеклу.
Лобовик
Но можно использовать ее неожиданно — для защиты верхней части ветрового стекла. Посмотрите, до какой высоты доходят стеклоочистители: всю полосу выше тоже можно покрыть препаратом. Это обеспечит эффект тонированной полосы на автомобиле, где такой полосы с завода нет, и одновременно частично защитит от попадания камней. По опыту, сколы на лобовике часто располагаются в верхней части стекла.
Многие обрабатывают и наружные зеркала: они тоже подвергаются дорожной «бомбардировке». Число слоев определяют опытным путем — обычно достаточно двух или трех. Понятно, что чем больше слоев, тем большее число баллончиков вам понадобится. Покрытие обладает хорошим сцеплением практически с любыми видами поверхности, а потому его можно спокойно наносить на металл, пластик, хром, резину, стекло… Оно и снимается с них легко.
Цвет
Обычно выбирают либо прозрачный вариант, либо совпадающий по колеру с кузовом. Цветов в продаже много.
Такое покрытие не бросается в глаза. Кроме того, оно максимально скроет недочеты в вашей работе — далеко не каждый из нас обладает хорошими малярными навыками.
Еще одно достоинство таких препаратов в том, что испортить ими кузов невозможно. Не понравилось, надоело — отрываете пленку и начинаете сначала. Или не начинаете.