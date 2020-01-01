В США — из-за дешевизны их производства и одного старинного ограничения.

Электрические сигналы, в том числе поворотные, появились на автомобилях лишь на рубеже 1920-30-х годов. Причем в США задние поворотники изначально встраивались в одну нишу с другими огнями и светили красным, поскольку использовали тот же фильтр, что габариты и тормоз, которым по правилам полагалось быть красными.

Любопытно, что именно американцы придумали в конце 1950-х изменить цвет поворотника на желтый. В 1960 году Комитет по автомобильной светотехнике Ассоциации автопроизводителей США убедил европейских экспертов в преимуществах желтых поворотников, поскольку так водителям гораздо легче было отличать их от стоп-сигналов и габаритных огней. В результате в 1967-м Европейская экономическая комиссия ООН предписала использовать на европейских машинах спереди поворотные указатели желтые либо белые, а сзади только желтые.

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В США предложение прошло в несколько иной форме: там были разрешены только желтые указатели спереди, а сзади — красные либо желтые. В таких условиях большинство американских производителей оставили красные фонари сзади уже хотя бы потому, что изготовление одноцветных корпусов выходит дешевле, чем разноцветных.

Между тем оказалось, что красные поворотники менее безопасны. Согласно исследованиям, желтые на 28% эффективнее предотвращают аварии, чем красные. В частности, автомобили с желтыми сигналами на 5,3% реже получают удар сзади, чем автомобили с красными. Но изменить американскую традицию не помогают даже соображения безопасности.

Дополнительная причина состоит в том, что по нормам США освещенная площадь стоп-сигнала и заднего поворотника должна составлять не менее 50 см2 каждая. А это, с точки зрения дизайна, несколько затрудняет размещение нескольких фонарей на задней панели, особенно на небольших автомобилях. В 1950-х годах такое требование было еще оправдано, поскольку пластмасса была недостаточно прочной и могла повредиться от теплового воздействия лампы. Современным пластикам это уже не грозит.

Но, может, большие лампы снижают аварийность? Тоже нет. Еще в 1993 году Национальное управление по безопасности движения на трассах США (NHTSA) изучило этот вопрос и не нашло никаких подтверждений тому, что лампы площадью более 50 см2 хоть насколько-то эффективнее предотвращают аварии. NHTSA приняло тогда соломоново решение. В его заключении говорилось: «Мы не находим убедительных причин для сохранения требования, но мы не находим и убедительных причин для его отмены». Таким образом, ограничение по размеру фонарей было сохранено. Как следствие, американский производитель до сих пор устанавливает с каждой стороны одну большую ламповую секцию, в которой сигнал поворота подается миганием сигнала торможения. Впрочем, даже в США бывают исключения.

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