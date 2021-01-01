Любимые иномарки 90-х: о какой мечтали вы?

Сегодня иной из таких автомобилей можно купить за одну среднюю месячную зарплату.

Дешевле некуда

Мы о них мечтали, завидовали тем, кто уже сумел купить, и тоже всеми силами старались стать обладателями заграничного чуда. Те, кому удалось, поражались удивительной динамике, комфорту и, конечно, надежности.

Тогда-то и родилось много легенд, откорректированных позднее временем (и то не до конца — в неубиваемые Мерседесы или Тойоты 90-х верят до сих пор). Но на определенном этапе трех-, пяти- и даже десятилетние машины действительно выигрывали у отечественных практически во всем. Кроме цены.

Ford Sierra

Ford Sierra был одним из самых демократичных по цене, а потому особо популярных автомобилей тех лет. В Россию активно везли машины и до-, и послерестайлинговые (с 1990 г.). В основном хэтчбеки, но также седаны и универсалы. Как правило, с четырехцилиндровыми бензиновыми моторами 1,6 — 2,0 л и механическими коробками передач. Автоматы встречались реже, а полноприводных машин было совсем немного. Ford Sierra слыл надежным, достаточно комфортным семейным автомобилем для тех, кому важнее практичность, нежели пижонство.

Машины, сохранившиеся до наших дней, в массе своей представляют жалкое зрелище. Потому-то цены и начинаются от 40 тысяч руб. Состояние? Не хочется говорить «краше в гроб кладут», но близко к тому. Приличные экземпляры встречаются очень редко и стоят около 150 тысяч. Это, как правило, дачные машины, которых берегли и аккуратно обслуживали.

Opel Vectra

Репутация Opel Vectra три десятилетия назад была примерно такая же, как у Ford Sierra: практично, комфортно, но без шика. К нам везли, в основном, массовые версии — седаны с бензиновыми моторами 1,6–2 л. На дизели тогда отваживались немногие. Сегодня эти Вектры, увы, съедены коррозией, изношенные агрегаты заменяли на те, что под руку попались: машины не очень берегли и не тюнинговали. Поэтому цены теперь — от 40 тыс. до 100 тыс. руб., причем от состояния машины цена практически не зависит.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat (B3) я запомнил особенно хорошо, поскольку такой автомобиль стал одной из первых иномарок в редакции «За рулем». Машина вроде бы не представляла собой ничего особенного — просто хороший автомобиль: удобный, достаточно динамичный и послушный. Но для нас, неизбалованных, это был прорыв!

Большая часть Пассатов, седанов и универсалов, — с карбюраторными двигателями объемом 1,8 л и механическими коробками. Сносу им, конечно, не было. Но тоже до определенного времени. Сегодня за 50 тысяч рублей можно купить фактически набор поношенных деталей, которые еще надо придумать, куда пристроить. Относительно живые машины стоят 120 — 140 тысяч. Но и объявления о продаже таких экземпляров читаешь почти как рассказ Жванецкого. «ABS не работает, но мне и не надо… Приборы уже лет пять неисправны, поэтому указать пробег невозможно…».

Баварские понты

BMW E30

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С BMW все обстоит немного по-другому. Баварские машины сразу стали культовыми, поскольку поражали динамикой, классной управляемостью. Они уже в 1980-е были символом преуспевания (в самых разных, правда, смыслах) и юного азарта. В том числе и машины 3-й серии. В основном семейства Е30 — более ранних «трешек» было относительно немного.

Культовость BMW и определила, что многие выжившие в нелегкой российской жизни машины более-менее ремонтировали и даже тюнинговали. Цены нынче начинаются от 100 тысяч руб., а за восстановленные и дооборудованные экземпляры просят 250 — 500 тысяч. Иные машины выглядят даже прилично, но насколько профессионально вмешивались в их конструкцию, сказать навскидку сложно.

BMW E23

BMW-«семерка», даже семейства Е23, то есть «акула», в те годы и сильно поезженной слыла практически представительским автомобилем. «Купил „акулу“» в те времена было синонимом к «Поднялся». Солидные седаны с моторами 2,8 —4,5 л и сегодня в цене. За самые дешевые экземпляры просят от 120 тысяч руб., тюнингованные или отреставрированные (есть уже и такие!) стоят 700 и даже 900 тысяч.

BMW E32

Интересно, что «семерки» BMW следующего поколения Е32 (помните «бумер» из одноименного фильма?), в основном, даже дешевле. Изъездили их изрядно, а в качестве ретро интереса они пока не вызывают, поэтому и до реставрации такие «семерки» еще не доросли.

Символы надежности

Volvo 240

Шведские седаны и универсалы семейства Volvo 240 уважали не меньше «немцев». Вместительные, прочные, не для юных пижонов, а для солидных, семейных, состоявшихся граждан. Как правило, к нам шли машины с 2- и 2,3-литровыми моторами. Volvo считали вечными. Но это, понятно, тоже оказалось не совсем так. От 70 тысяч руб. стоят сегодня объекты для реставрации, если кому-то придет в голову ею заняться. Зато за редкие аккуратно сохраненные и малопоезженные автомобили просят до 400 тысяч руб.

Audi 80

Audi 80, на языке тех лет «бочка», была самой престижной из относительно недорогих и самой недорогой из престижных иномарок тех лет. А еще «бочки» слыли неубиваемыми — на периферии отдельные машины неплохо ездят до сих пор, пусть и потеряв лоск.

Большая часть сохранившихся «бочек» — с самыми популярными моторами объемом 1,8 л и механикой, хотя встречаются и с автоматами. Относительно приличные экземпляры оценивают в 150–200 тыс. руб. Те, что стоят 50–90 тысяч, — гнилые (в буквальном смысле) и с сомнительными агрегатами с разборок или даже свалок.

Audi 100

В 1980-х «селедка» Audi 100 была очень популярным и престижным автомобилем. Большей частью к нам везли седаны, но встречались и универсалы. Двигатели, как правило,бензиновые, объемом 2 или 2,3 л.

Сейчас некогда вожделенную «селедку» можно купить и за 50 тысяч руб., но это будет изъезженный экземпляр. За относительно неплохо сохраненный просят уже 150–170 тысяч. Всего-то!

Звездный час

Mercedes-Benz W 123

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Mercedes-Benz любой модели у нас всегда был фетишем, а семейства W 123 — особенно.

Привезли их в то время очень много, но мечтали о них миллионы. Массовыми были седаны, универсалов завозили меньше, как и особо престижных пижонских двухдверных купе.

Любовь к этой модели никуда не делась, лишь трансформировалась. Машины, стоящие до 150 тыс. руб., мягко говоря, сомнительны. Более или менее приличные — от 200 тысяч. Есть уже и старательно отреставрированные. Но стоят такие от 500 тысяч за стандартный седан и до 1 млн рублей — за купе в состоянии, близком к новому автомобилю.

Mercedes-Benz W 124

Интересно, что седаны, универсалы и купе Mercedes-Benz семейства W 124, в те времена очень престижные и дорогие, нынче в среднем не дороже более старых W 123. Культовыми «стодвадцатьчетвертые» так и не стали. До 130 тысяч рублей просят за автомобиль-«донор»: чтобы собрать нормальную машину, понадобится как минимум еще один такой же. О чем продавцы, кстати, иногда честно говорят. Относительно приличный седан обойдется в 200–300 тыс. руб. Хорошо восстановленный (встречаются и такие, хотя и редко) — до 800 тысяч. Дешево это или дорого? Смотря с чем сравнивать…

Любимые иномарки 90-х: о какой мечтали вы? Сегодня иной из таких автомобилей можно купить за одну среднюю месячную зарплату. Любимые иномарки 90-х: о какой мечтали вы?

Фото: из архива автора