Quest начался: читатель «За рулем» получил Ладу

У дилеров LADA появилась новая версия приподнятого универсала LADA Largus Cross под названием Quest. Главным отличием стали контрастные элементы экстерьера, а также «комфортные» опции внутри. У машины колесные диски нового дизайна, окрашенные в черный, черные лакированные обтекатели боковых зеркал, шильдики с надписью «Quest» на кузове, а еще новые удобные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Это одна из двух моделей LADA в специальном исполнении Quest наряду с моделью Granta Cross Quest.

А мне тоже можно Ладу?





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Можно, но в следующий раз. «За рулем» регулярно организует народные тест-драйвы, в ходе которых вы оцениваете интересные автомобили. Обычно это небольшая поездка по городу и рассказ о первых (они обычно самые верные) впечатлениях. На этот раз, впрочем, мы организовали конкурс: для победы нужно было правильно и первым ответить на несложные, в общем, вопросы про LADA. Победил наш читатель Кирилл. Мы встретились с ним в шоу-руме дилера «Техинком» во время получения автомобиля. Теперь он будет не только рулить, но и вести дневник наблюдений.









Досье

Имя: Кирилл Сидоров

Возраст: 40 лет

Город: Москва

Должность: офисный сотрудник

Личный автомобиль: Opel Astra













Спустя пару дней связались, чтобы узнать, на чью сторону его склонила машина после первых километров — вазофилов или вазофобов. Пока Кирилл не готов однозначно ответить.

Что ты ожидал и что ты понял за два дня?





— Я понял, что название Квест для этой машины подходит больше, чем Ларгус. Ведь чтобы на ходу найти некоторые функции среди органов управления, нужно приложить некоторые умственные усилия. Например, отъехав от автосалона, я моментально оказался в сумятице Ленинградского шоссе. В какой-то момент потребовалось посигналить, долго и безрезультатно жал по всему периметру руля, пока не вспомнил, что сигнал на рычаге включения фар. То же самое со стеклоподъемниками, расположенными на центральной панели. Это особенность всех Ларгусов, как я понял, к которой, конечно, нужно привыкнуть.









Зачем офисному работнику такая машина?





— Для основной работы — низачем. Но у меня есть хобби — делаю сидр. В этом году с яблоками беда, поэтому надо за ними ехать. Вот, собственно, вовремя получил машину на тест. Она очень вместительная — то, что мне и надо. Еще один плюс — потребляет 92-й бензин и, по первым ощущениям, довольно скромно. Можно поехать на большое расстояние, не переживая о расходах. А еще обнаружил специальный поддон в багажном отсеке с фиксатором для вещей. Удобная вещь.

Нет ощущения, что устроился водителем на «каблучок»?





— Нет. Скорее, чувствуешь себя заправским семьянином, практичным и запасливым. Впечатляющие размеры багажника подталкивают к таким мыслям. А можно набить машину друзьями и провести уик-энд за городом. Раньше мы для этого утрамбовывались в мой хэтч и с большим трудом впихивали в багажник вещи. А тут настолько вольготно, что можно куда угодно рвануть.





Можно ли пересесть с иномарки на Ладу и не чувствовать себя странно?

— Это вопрос самовосприятия. Ларгус — утилитарный и удобный автомобиль. Его использование никак не влияет на самооценку. Как, например, можно купить пилу «Дружба» или Husqvarna. Вопрос цены. А результат в принципе одинаковый — распиленные дрова.

Машина стоит тех денег, которые за нее просят?

— Ну, откровенно говоря, по нынешним временам все кажется дорогим. Хотя альтернативы с таким же набором функций, но за меньшие деньги я не видел.

Ты бы себе купил?

— В целом машина меня устраивает — по крайней мере, после двух дней. Но вряд ли это будет новый Ларгус. Сейчас я могу позволить себе разве что с пробегом и подешевле.









Тест-драйв продолжается. Скоро будет первый выпуск из «Дневника тест-драйвера». Заодно выясним, сколько яблок умещается в Ларгус. Все полезнее, чем мерить багажники в литрах...





Кстати! Кирилл готов ответить на ваши вопросы по машине. Задавайте их в комментариях ниже.





Quest начался: читатель «За рулем» получил Ладу Первое, что мне сказали друзья: «Дашь прокатиться?» Но я не дам. Quest начался: читатель «За рулем» получил Ладу

Фото: Дмитрий Шишкин