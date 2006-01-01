Новые ПДД: взяток будет больше (эксперт)

Поправки, предложенные Минтрансом, могут вступить в силу хоть завтра. Вот чего следует опасаться водителям, если это произойдет.

Зачем нам понадобились поправки?

Адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько

Мнение эксперта:

«Насколько я помню, история этих поправок началась еще в 2017 году. Игорь Шувалов, занимавший в то время пост первого вице-премьера, поручил Министерству транспорта РФ и МВД заняться разработкой изменений в ПДД в связи с тем, что в стране начало расти количество мобильного транспорта наподобие гироскутеров и самокатов. В течение нескольких лет над поправками работало сразу несколько ведомств, и каждое добавляло в них нечто свое. В итоге получился объемный документ, который серьезно меняет правила дорожного движения в России. Надо признать, что он достаточно сложен для понимания. Если поправки будут приняты в неизменном виде, нам всем придется потратить немало сил и времени, чтобы их освоить.

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Документ содержит много новшеств. В частности, вводится новый порядок проезда перекрестка с круговым движением, кое-что меняется в части пересечения ж/д путей, появляется новый светофор, предупреждающий, что при повороте направо на проезжей части есть регулируемый светофор для пешеходов, который в данный момент горит зеленым, так что водителям следует быть более внимательными. Все эти нововведения необходимо будет изучить и сравнить с теми правилами, что были раньше, чтобы в голове не было путаницы. Конечно же, это неизбежно вызовет сложности у водителей во время движения.

Самые сложные для водителей новшества

Из Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090»:

1.16. В пункте 13.1 («Проезд перекрестков». — Прим. ред.)

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, на который он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам. Направление стрелки указывает на пешеходный переход, на котором включен сигнал светофора разрешающий движение пешеходам».

1.17. Пункт 13.11(1) (Проезд перекрестков с круговым движением. — Прим. ред.) после слов «При въезде на перекресток» дополнить словами «равнозначных дорог».

1.19. Пункт 15.4 (Движение через железнодорожные пути». — Прим. ред.) изложить в следующей редакции:

«15.4. В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии и (или) знака 6.16, знака 2.5 или светофора, если их нет — не ближе 5 м от светофора или шлагбаума, а при их отсутствии — не ближе 10 м до ближайшего рельса.».

Лишат ли прав за пьяную езду на самокате?

Недобросовестные инспекторы ГИБДД могут начать пользоваться тем, что люди не знают и не понимают новые правила. Для примера возьмем понятие «средства индивидуальной мобильности» (гироскутеры, самокаты, ролики, сигвеи, моноколеса, скейтборды и т.д. — Прим. ред.), которое появилось в поправках. Владельцам этих устройств будет запрещено управлять ими в состоянии опьянения, а также в болезненном и утомленном состоянии.

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Из Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090»:

«Средство индивидуальной мобильности» — устройство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок»

То есть мы видим ту же норму, что сегодня действует в отношении водителей. В результате получается абсурд: если вы выпили бутылочку-другую и поехали кататься на роликах, то вы уже нарушаете ПДД. При этом наказание предусмотрено только для водителей, управляющих транспортными средствами, а не средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Пока такие устройства не требуют наличия водительского удостоверения, но для недобросовестного инспектора ГИБДД новые правила могут стать поводом для получения взятки. Он просто покажет человеку пункт из ПДД и объяснит, что за нарушение правил положено наказание. А дальше все зависит от фантазии инспектора и желания владельца скейтборда или самоката договорится с ним. Понятно, что взятку в 100 тысяч рублей за то, чтобы не попасться пьяным на самокате, никто не даст. Но вот несколько тысяч рублей инспектор вполне может потребовать.

В целом сама попытка хоть как-то обозначить в ПДД средства индивидуальной мобильности — уже шаг в правильном направлении. И конечно, попытка обозначить СИМ на дороге в темное время суток — тоже хорошее новшество.

Из Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090»:

1.24. В пункте 19.1 (ПДД «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами» — Прим. ред.) абзац второй изложить в следующей редакции:

«На всех механических транспортных средствах — фары дальнего или ближнего света, на велосипедах — фары или фонари, на средствах индивидуальной мобильности — фары или фонари (при их наличии), на гужевых повозках — фонари (при их наличии)»

Больше поводов для эвакуации автомобиля

Спорный момент — предложение распространить действие знака 3.27 «Стоянка запрещена» до следующего перекрестка или конца населенного пункта, а не до конца желтой разметки, как сейчас. По действующим правилам десятилетиями учились целые поколения водителей (в том числе инспекторы ГИБДД и судьи), а теперь эту норму хотят отменить. Предлагается не увязывать знак 3.27 с желтой линией разметки и продлить его действие до других ограничений. Спрашивается, а зачем тогда в принципе нужна эта разметка? Такие изменения явно вызовут всеобщую сумятицу и приведут к резкому росту числа жалоб на необоснованные штрафы. Кроме того, появятся новые предпосылки для эвакуации автомобилей, которая кое-где стала уже доходным бизнесом, а не борьбой за безопасность дорожного движения.

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Из Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090»:

1.44. В приложении 1 к указанным Правилам:

б) в разделе 3 («Запрещающие знаки», — Прим. ред.)

В абзаце 56:

исключить слова «Знак 3.27 может быть применен совместно с разметкой 1.4, а знак 3.28 — с разметкой 1.10, при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки»

Когда новые правила вступят в силу?

Поскольку поправки в ПДД являются не федеральным законом, а Постановлением Правительства РФ, процесс их принятия может быть очень быстрым и формальным — достаточно подписи премьер-министра России Михаила Мишустина. Теоретически, они могут вступить в силу хоть завтра. Однако я все же надеюсь, что этого не произойдет так скоро и так просто, поскольку документ вызывает определенные нарекания и нуждается в тщательной проработке. Логичнее всего было бы разбить его на несколько поправок и вводить их постепенно. Для начала, например, утвердить ту часть, которая касается новых дорожных знаков, разметки и средств индивидуальной мобильности. На втором этапе, может быть, пункты, связанные с проездом перекрестков, железнодорожными переездами и так далее.

Если вводить поправки скопом в существующем виде, необходимо будет переэкзаменовывать всех российских водителей — правила меняются довольно серьезно. Причем переэкзаменовывать не только обычных граждан, но также сотрудников ГИБДД, выписывающих постановления об административных правонарушениях, а также судей, которые в дальнейшем будут рассматривать жалобы на эти постановления. Потребуется провести глобальную работу, которая не даст нам заниматься ничем другим».