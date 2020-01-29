7 поправок, которые нужно срочно внести в ПДД

В наших правилах хватает белых пятен. Вот список изменений от редакции «За рулем». Какие поддержите вы?

1. Газон и обочина

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Не будем далеко уходить от перечня терминов, который стоит в начале Правил. Сегодня можно легко схлопотать штраф за стоянку на газоне по сообщению от бдительных граждан. Но есть два нюанса. Во-первых, для машин, зарегистрированных на юрлица (тот же каршеринг, к примеру), санкция — 300 000 рублей! Ее вообще в здравом уме придумали? Во-вторых, нигде нет объяснения разницы между газоном и обочиной дороги. На последней стоять можно, даже если она поросла травой. Учитывая размер наказания (для частников тоже немало — 5000 рублей), внести ясность необходимо. По логике: нет бордюра — нет и газона.

Как надо:

Газоном считается часть зеленых насаждений, отгороженная от проезжей части или тротуара бордюром, а при их отсутствии — находящаяся на расстоянии не менее 1,5 м от проезжей части.

2. Боковой интервал

Требование соблюдать «безопасный боковой интервал» есть, а каким он должен быть — неизвестно. При разборе ДТП это порождает массу вариантов для трактовки в пользу любой из сторон. Ситуация скользкая. Если прописать заведомо безопасную величину (например, на ширину открытой двери), то во дворах и на узких улицах нарушителем станет любая едущая машина. Ввести минимальные метры или сантиметры? Так их на глаз не определит ни водитель из-за руля, ни инспектор.

Как надо:

Безопасный боковой интервал — расстояние между транспортными средствами, двигающимися прямолинейно, которое исключает столкновение при попутном или встречном разъезде.

Таким образом, виновником ДТП будет признан водитель, допустивший движение рулем. Ну а при неосторожном открывании двери, которое привело к аварии, и сейчас виноват тот, кто это сделал (п. 12.7 ПДД).

3. Уступить дорогу

Все непросто и с определением «уступить дорогу». Сейчас от водителя требуется «не начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость». Реальность такова, что, уступая дорогу спецтранспорту, в подавляющем большинстве случаев приходится совершать маневр — перестраиваться или выезжать за стоп-линию на светофоре. А кругом камеры… Получается бред. Создавать помеху спецтранспорту ПДД мне запрещают, но и нарушить, уступая ему дорогу, я тоже не могу!

Как надо:

Добавить в описание термина обязанность освободить полосу, в том числе и в нарушение требований дорожных знаков и/или разметки, если иной возможности обеспечить проезд спецтранспорта нет. Такая формулировка может быть основанием для отмены штрафа с камеры фотофиксации нарушений.

4. Детские кресла

Прописанные в ПДД возрастные ориентиры необходимо заменить на рост и вес! Только они дадут четкое понимание каждому родителю-водителю, как нужно перевозить конкретного ребенка.

Как надо:

Детские кресла подразделяются производителями по группам, исходя из роста и веса ребенка. Эта классификация отражена в европейских стандартах ECE 44 или ECE 129 (i-Size), которые поддерживает и Технический регламент Таможенного союза ЕАЭС. Вот ее и нужно скопировать в ПДД. Если ребенок вырос из всех сидений до 12 лет, ему позволено пристегиваться штатным ремнем. Бустер допустимо использовать при росте ребенка не менее 130 см.

5. Моноколеса и компания

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Различные самоходные «электрогаджеты» в документе, похоже, скоро появятся. Равно как и нормы поведения для них. Это правильно. Вот только на рынке такое многообразие, что наши законотворцы точно не станут в нем разбираться, а пропишут некие общие рамки, и получится «как всегда». И введение новых пунктов для «водителей» таких девайсов ничего не даст. Пугай хоть чем, но без соответствующего надзора норма работать не будет. А кому следить? Впору создавать «сигвейную полицию».

Как надо:

Прописать несколько групп электрогаджетов, разделив их по максимальной скорости. От чего отталкиваться? Средняя скорость бега тренированного человека на дальней дистанции примерно 15 км/ч. Вот эту скорость и взять за ориентир. Самые медленные электрогаджеты (до 15 км/ч) приравнять к пешеходам и допустить на тротуары и велодорожки, не примыкающие к проезжей части. Средние (до 40 км/ч) — выгнать на велодорожки и запретить ездить в одном потоке с людьми. Самые мощные (от 1 кВт) или те, чья максимальная скорость свыше 40 км/ч, обязать передвигаться по велодорожкам, примыкающим к проезжей части или, в ее отсутствие, по проезжей части при обязательном наличии необходимых световых приборов, а у водителя — шлема и категории М в правах.

6. Противотуманные фары

Неправильно разрешение использовать противотуманные фары чуть ли не всегда, когда того захочет водитель. Особенно — в качестве замены ходовым огням днем. Надо бы приучить водителей зажигать их только в условиях недостаточной видимости. Это касается и задних противотуманок тоже. Впрочем, этот вид оптики на машинах постепенно вымирает (ксенон и светодиоды дают более широкий пучок света перед бампером, нежели галогенки), так что скоро параграф станет неактуальным. А пока его нужно сформулировать так...

Как надо:

Противотуманные фары разрешается использовать только в условиях тумана, дождя, снегопада или при других условиях, ухудшающих видимость на дороге. К таким условиям не относится темное время суток.

7. Опасное вождение

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А это пожелание, похоже, уже претворяется в жизнь. Почти четыре (!) года назад в ПДД появился термин «опасное вождение». Вводили его с помпой и чувством, что навели окончательный порядок на дорогах. А штрафа за него нет до сих пор. Я, разумеется, как и любой нормальный человек, против неадекватов на дорогах, но наказания за «опасное вождение» не хочу. Слишком кривая формулировка нарушения накладывается на изрядную дефективность системы надзора за движением. Инспектору «показалось», а в суде вы ничего не докажете, ибо «нет оснований не доверять…». Не забудем еще и об организации движения. Местами она такова, что соблюдение ПДД впору считать опасным вождением!

Как надо:

Это едва ли не единственный случай, когда сама формулировка не так важна. Умом ее каждый понимает, но изложение для закона затруднено. Главное, чтобы наказывали за опасное вождение некоррумпированные и адекватные люди.

Ну а в целом от ПДД хотелось бы более человечных, а не казенных формулировок. Последние вроде бы и придуманы для того, чтобы убирать разночтения, но в случае с Правилами — пока не сработало.