Изменения в ПДД, которых все ждут

Масштабная правка Правил дорожного движения давно назрела. А в экспертном центре Пробок.нет подготовили перечень конкретных предложений.

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О необходимости масштабной правки Правил дорожного движения говорят всё чаще. Писали об этом и мы.

А в экспертном центре Пробок.нет подготовили перечень конкретных предложений, оформив их в красочный альбом, - с ним ознакомилась и наша редакция.

В вводной части можем подписаться под каждым словом! Камеры стали источником дохода, соблюдение ПДД не гарантирует водителю безопасности и отсутствия штрафов, ибо нормы частично устарели, частично противоречат реальности. Причинами значительной части аварий названы устаревшие стандарты, до сих пор применяемые при оформлении дорог.

Однозначно поддерживаем призывы ставить на дорогах меньше дорожных знаков и свести к минимуму время оформления ДТП. Правда, насчет последнего — это в адрес страховщиков. Для них любой клиент является жуликом по умолчанию, а потому ­должен обложиться кучей бумажек, доказывающих, что это не так.

Предложение сужать полосы на дорогах до трех метров в Москве пока еще не доказало свою эффективность: пропускная способность вроде бы увеличивается, но скорость из-за ощущения тесноты снижается. На наш взгляд, внедрять трехметровые полосы можно только в городах и при наличии разметки на дороге. Вне мегаполисов она весьма часто отсутствует месяцами.

Скорость в городе — 50 км/ч? Это предложение не ново. В сочетании с обсуждаемым снижением порога нештрафуемого превышения до 10 км/ч получим торможение потока с 80 до 60 км/ч. Для европейских и небольших российских городов — подходит. Для Москвы с ее обилием широченных магистралей — нет. Идея имеет право на жизнь, но только после тщательного анализа дорожной сети. Однако и в этом случае водители получат кучу разных ограничений в пределах мегаполиса (от 40 до 80 км/ч) и будут вынуждены еще чаще смотреть на знаки вместо дороги. Безопасность в минусе, зато камеры в плюсе.

Той же фразой можно охарактеризовать призыв строить больше наземных пешеходных переходов и разрешить правый поворот на красный свет. Москва (а за ней, можно не сомневаться, последуют другие города) активно ставит камеры контроля пешеходных зебр. Каждый не регулируемый светофором переход — потенциальный штраф и источник пробок из-за боящихся схлопотать «письмо счастья» водителей. А ведь на иных переходах поток людей в некоторые часы не прекращается.

«Антикарманы» для автобусов наверняка внедрят в Москве. Идея в том, что для остановки не выделяется место за линией тротуара — автобус останавливается прямо в полосе движения. Прекрасная возможность затормозить весь поток! Особенно классно сочетается с растущей популяцией камер, контролирующих пересечение сплошной между полосами.

Ну а идею улиц с «ослабленным контролем» даже комментировать не хочется. Пробок.нет предлагает на них разрешить пешеходам переходить проезжую часть в любом месте. Стóит только «разрекламировать» такое, и водители столкнутся с насто­ящим беспределом со стороны пешеходов и велосипедистов. Автомобилистам тоже есть поблажка — разворот в любом месте через сплошную. Правда, не везде, а только на тех улицах, где она одинарная.

Но зачем, если на таких тихих дорогах всегда хватает мест для законного маневра? Тем более что с заездом во двор это провернуть удобнее: одну сплошную рисуют на двухполосных дорогах, ширины которых для разворота в один заход, как правило, не хватает.

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