Действующие у нас Правила далеки от совершенства. Но ездить без нарушений, вопреки всеобщему заблуждению, все-таки можно. Причем без «кнутов и пряников».

До прихода в редакцию «За рулем», еще в прошлом веке, я знал действующие на тот момент Правила наизусть — вплоть до требуемой глубины протектора транспорта из ненужной мне водительской категории. А вот в последнее время чувствую, что откровенно тону в болоте из правок, уточнений, излишеств, дублирований и переписываний. Похоже, что кто-то поставил цель превратить ПДД в китайскую грамоту — непонятную разумению простого смертного и потому особо почитаемую в народе.

Глупостей и пустых слов много. Так, нынешнее определение парковки занимает аж 669 знаков — слабо процитировать такое на память? А термин «Велосипед» содержит пассаж про «электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч». Это всем понятно и необходимо для безопасного движения? Таксисты отказываются возить пассажиров в центр мегаполиса: их ждут штрафы, превышающие прибыль. А еще можно вспомнить про обгоны тихоходов, перекрестки с круговым движением и т.п.

В общем, надеюсь, мысль понятна: действующие ПДД составлены... не очень непрофессионально. Они непонятны на интуитивном уровне — их можно только зазубрить. Тем интереснее звучит свежее предложение вице-премьера г-на Максима Акимова, высказанное им на съезде «Деловой России»: за безопасную езду водителей нужно поощрять… деньгами! И тут же — бесподобное развитие идеи: мол, полученные за аккуратное вождение деньги водитель мог бы использовать для оплаты… штрафов!

М-да... — в этом что-то есть. Дескать, за соблюдение наших ПДД пора платить деньги — иначе порядка не будет! Можно, кстати, поездить эдак неделю-другую, прикидываясь паинькой, получить за это премию, затем «оторваться по полной» через сплошные линии разметки и знаки «40», после чего вернуть полученные деньги обратно государству… Обычно такое называют «бизнес по-русски».

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Интересно, как собираются отслеживать безопасную езду? По отсутствию штрафов ? Может быть, стоит запрятать машину в гараж и подождать денежных поступлений?

Впрочем, это все лирика. Какими бы непродуманными ни были наши ПДД, даже в нынешнем виде их все равно следует соблюдать. Это я говорю совершенно искренно. И делать это, в общем-то, реально: в конце концов, не каждый день перед тобой тащится сноповязалка, перекрывающая несколько полос сразу. Основные массовые нарушения относятся к скоростному режиму, который многим не нравится. Однако езда по понятиям, а не по Правилам лишь усиливает, извините, бардак, который у нас и так присутствует в большом количестве. Водитель считает, что имеет право нарушать, а Большой Брат сверху полагает, что имеет право за это наказывать. Не нужно расшатывать суденышко нашей дорожной ситуации — ему и так не очень хорошо. Покажите Большому Брату, что вы порядочнее, чем он о вас думает.

Ездить по Правилам или хотя бы пытаться это делать, в подавляющем большинстве случаев вполне реально. Я как водитель с огромным стажем и как сотрудник «За рулем» никогда не нарушаю их осознанно: не хочу вести себя по-свински. Хотя и получаю время от времени штрафы то за «81 км/ч», а то и за «61 км/ч»… Что ж, бывает.

Ну, не видел я вашего дурацкого знака — виноват… В следующий раз буду внимательнее. А там, глядишь, и нормальные ПДД появятся… А деньги я другим способом заработаю, не за соблюдение правил.