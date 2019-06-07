Законотворцы решают, каким способом повысить «прибыльность» штрафов за нарушение ПДД. Необходимость этого сомнению у них не подвергается. А зря.

Какое наказание за проступок предпочитаете? Вот варианты на выбор: всякий раз по 100 ударов плетью, либо на первый раз — только 10, на второй — уже 20, на третий — 40 и так далее, пока не перевоспитаетесь. А еще можно привязать число ударов к толщине кошелька наказуемого: чем он толще, тем болезненнее и дольше перевоспитание!

Подобный вопрос применительно к штрафам за нарушение ПДД сейчас вновь обсуждается «наверху». Пока что депутаты Госдумы вроде бы склоняются в пользу прогрессивной системы штрафов. Логика простая: дескать, действующая система штрафов многими воспринимается как своеобразная плата за проезд. Нынешнее руководство ГИБДД подтверждает это. Ежегодно число нарушений, зарегистрированных фотофиксацией, растет на 10% — стало быть, нынешние штрафы неэффективны. А вот если бы каждое новое «письмо счастья» удваивало сумму, то реакция нарушителей была бы иной.

Как водится, высказывают и противоположные мнения. Мол, штрафы надо увеличить, поскольку по нынешним временам они никому не кажутся драконовскими. У особо непонятливых нужно просто отбирать права. А еще в океане законопроектов барахтается старая идея соотнести величину штрафа с уровнем дохода нарушителя — налоговая инспекция могла бы оказать в этом содействие.

Какой вариант лучше? В том, что наказание тем или иным способом ужесточится, сомневаться не приходится. Как и в том, что наше с вами мнение при этом вряд ли кого-то заинтересует. Но пофантазировать все-таки можно.

Я первым делом разобрался бы не с величиной штрафов, а с действующими ограничениями той же скорости, порождающими нарушения Закона. Самый дурацкий пример, который приходит в голову, — это знак «20» перед лежачим полицейским. Вообще-то перед такими преградами висит знак 5.20 “Искусственная неровность”: здесь и так все тормозят! А вот где же конец ограничения скорости? Его обычно нет — стало быть, надо двигаться не быстрее 20 до ближайшего перекрестка… А где камера? Висит, родимая: она отлично понимает, что с такой скоростью никто здесь не поедет…

В итоге создается впечатление, что знаки и камеры сегодня висят вовсе не для того, чтобы на дорогах стало лучше и безопаснее, а просто с целью пополнения бюджета. На столичных магистралях знаки «60» и «80» (а то и «40»!) постоянно меняют друг друга как в видеоигре. На загородных шоссе нужно снижать скорость перед десятком развалившихся избушек, в которых уже с прошлого тысячелетия никто не живет. На платных дорогах после проезда пункта контроля нельзя резко ускоряться до трехзначной скорости: знак «Магистраль» появится гораздо позже. И таких примеров у каждого водителя множество.

Нарушать Закон нельзя — спору нет. Но что стоит попросить Закон повернуться лицом к водителю? Мол, ты меня не подлавливай, а помогай! Хочешь, чтобы я снизил скорость, — напомни об этом так, чтобы мгновенно дошло: обо мне заботятся! Скажем, напоминают, что впереди очень крутой поворот…

А какое решение примут по увеличению штрафов — вопрос второй. Если я виноват — буду платить. Но оплачивать чужое неумение нормально организовать движение все-таки неохота.

Как там говорил один святой человек? «Где нет закона, там нет и преступления» — так, кажется…