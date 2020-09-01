Этим надо гордиться: 10 уникальных идей нашего автопрома

В какой-то степени все решения отечественной техники являются уникальными, поскольку наши инженеры постоянно были вынуждены обходиться тем, что есть, а не тем, что нужно. Тем ценнее те разработки, которые оказались на высоте по гамбургскому счету. Показательные примеры — ниже.

ВАЗ-2121

Самый главный успех нашего автопрома за всю историю — вот он. У других ничего подобного просто не было.

Самобытная полноприводная машина повышенной проходимости с трехдверным кузовом и комфортабельным «жигулевским» салоном стала сенсацией рынка. Работники Внешторга утверждали, что готовы продать любое количество таких автомобилей за рубеж. Машина производится по сей день.

Наша Победа

Удивительно, но эту машину мы начали создавать еще в разгар Отечественной войны! Чтобы все знали, кто в доме хозяин.

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Чтобы сегодня оценить новаторство Победы, лучше всего вспомнить, как выглядели довоенные машины — «эмочка» и ей подобные. Эти подножки «а-ля-трамвай», эти венчающие крылья фары…

А в Победе появились и несущий кузов, и гидропривод тормозов, и V-образное ветровое стекло. Да и салон тогда казался вместительным. И еще это была первая советская машина, которую ни с чего не передирали.

Юность и правительство

Говорят, что лично г-н Форд пытался заключить с нами какой-то договор насчет производства такой машины.

Автобус на узлах «членовоза»? Да — и какой красивый автобус!

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«Юность» была выпущена в 1961 году на Заводе имени Лихачева на узлах и агрегатах правительственного лимузина ЗИЛ-111. Машину, которую делали чуть ли не в подпольных условиях, мгновенно признали везде — от Кремля до заграницы. Круговое остекление, окна с тонированием на скатах крыши, удобная посадка и высадка, индивидуальное освещение, пепельницы, крючки для верхней одежды, огромный сдвижной люк в крыше…

А еще — гидромеханическая коробка от лимузина, отменная плавность хода, регулируемое в двух направлениях сиденье водителя, мощный ГУР. На международной автобусной неделе в Ницце ЗИЛ-118 забрал себе дюжину призов, вызвав интерес у зарубежных компаний. Но с иностранцами ничего не подписали, а у самих на крупносерийное производство не нашлось денег.

ГАЗ-21

Самая красивая Волга.

Самая красивая Волга — наш чемпион по узнаваемости.

Формально в этой машине от Волги всего полторы детали. Но кто скажет, что это не Волга?

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Глянуть было на что. Прекрасная обзорность (вспомните Победу!), гнутые стекла спереди и сзади, огромные сиденья-диваны, легко превращающие красивый салон в эдакую трехместную спальню… Багажник — побольше «зимовского», запаска расположена вертикально и совершенно не мешает. И даже коробка поначалу была автоматической. А еще — централизованная смазка узлов передней подвески, 15-дюймовые колеса, 60-литровый бензобак. Плюс шикарная плавность хода, удобный рычаг КП на руле, солидный радиоприемник. Пик «формы» пришелся примерно на середину 60-х годов, когда обалденной красоты двухцветные кузова с хромированными окантовками стекол и молдингами-крылышками комплектовались 80- и 85-сильными моторами, чтобы в достойной «одежке» отбыть за рубеж.

Подобно кинозвезде, Волга делала погоду на экране с первых кадров. Помните нашу классическую комедию — полумрак, крадущийся силуэт, еще ничего не понятно, но вот распахиваются ворота гаража, и все становится ясно — это она, героиня! Сейчас вспыхнут фары, взревет мотор, и красавица помчится пожирать пространство, сбивая массивную решетку ворот… И знаменитый выезд задним ходом с крутого откоса совсем не казался нереальным… Она этого не делала, но все верили — она могла так сделать!

ЗИЛ-49061, он же «Синяя птица»

ЗИЛ-49061- трехосный полноприводный плавающий автомобиль, созданный на базе вездехода ЗИЛ-4906 в 1975 году. Автомобиль вошел в состав поисково-спасательного комплекса «Синяя птица».

В салоне такого авто можно разместить до семи человек. Независимая подвеска, пара гребных винтов, передние и задние управляемые колеса. «Синие птицы» и сегодня служат в Военно-космических силах. Замены нет.

МАЗ-541

30-тонный 500-сильный седан.

Появись такой полноприводный 500-сильный «седан» на современной дороге — расступились бы все. Потому что МАЗ-541 можно считать самым крупным седаном в истории. Полная масса — около 30 тонн, объем двигателя — почти 39 литров. Правда, максималка — всего 30 км/ч… Потому что это, конечно же, не легковой седан, а необычного вида аэродромный тягач — МАЗ-541. И не просто тягач, а своеобразная визитная карточка страны для прибывающих иноземцев. МАЗ-541 таскал за собой самолеты массой до 85 тонн.

Между прочим, у него было… два руля: для движения вперед и назад соответственно. Самолет — штука хрупкая, а потому водителя избавили от необходимости крутить головой. При смене направления движения он просто пересаживался на другое место…

ЗИС-127

Этого красавца сняли с производства потому, что он по международным меркам оказался… слишком широким!

В 1953 году на московском Заводе имени Сталина начали проектировать большой автобус ЗИС-127. Перед заводчанами была поставлена задача: привлечь на помощь железнодорожному транспорту междугородние автобусы. Получилось классно!

В комфортабельном салоне на каждом пассажирском месте были предусмотрены вентилятор и лампочка. Наверху располагались сетки для ручной клади. Все 32 пассажирских кресла с откидными спинками и выдвижными подушками были обшиты плюшем или гобеленообразным материалом. Устанавливались подножки. Средние подлокотники были съемными. Междугородний автобус оснащали мощным по тем временам электрооборудованием — только в интерьере было 66 плафонов и полторы сотни лампочек. Рулевое управление имело гидроусилитель. Сиденье водителя позволяло регулировать наклон спинки и продольное положение подушки. Панорамные ветровые стекла обеспечивали водителю хороший обзор.

В январе 1956 года серийные ЗИС-127 вышли на маршруты Москва — Вязьма; позже они освоили пробеги из столицы в Симферополь, Ленинград, Ригу, Минск, а также по маршруту Ленинград — Таллин. Оригинальный красавец-автобус пользовался всеобщей любовью, став своего рода «королем трассы». Всего был выпущен 851 экземпляр машины.

Нина и Шурик

Микроавтобус «Старт» блеснул в заключительных грустных кадрах гайдаевской «Кавказской пленницы», где пропал осел и уехала Нина.

«Старт» на основе агрегатов 21-й Волги разработали в 1963 году в Северодонецке. Помимо двигателя и коробки, от Волги взяли многочисленные узнаваемые элементы — задние фонари, руль, приборы и т. п. Кузов-скорлупа был выполнен из стеклопластика с деревянными усилителями проемов, боковин и крыши. Автомобилей изготовили штук 100 —150: точное количество неизвестно. При этом их живучесть была весьма высокой, поскольку кузов не гнил, а детали от 21-й Волги всегда можно было достать.

СВАРЗ-ТБЭС-ВСХВ

Салон подобного троллейбуса изнутри можно увидеть в рязановском фильме «Девушка без адреса» (1957 год).

Речь о необычном троллейбусе из эпохи пятидесятых. Аббревиатура ТБЭС-ВСХВ расшифровывается так: ТроллейБус Экскурсионный Сокольнический Всесоюзной СельскоХозяйственной Выставки. Тогда Сокольнический вагоноремонтный завод СВАРЗ получил задание создать «самый-самый троллейбус» — для перевозки гостей главной выставки страны — ВСХВ, она же ВДНХ, она же ВВЦ. Кстати, поначалу новую машину так и называли — «Троллейбус для ВСХВ».

Необычным в машине было практически всё. Чего стоило одно только салонное зеркало на задней стенке! Вместо привычных боковых стекол применили прозрачные шторки, которые могли подниматься, перетекая под остекление верхней части кузова. В салоне между 32 подпружиненными сиденьями с велюровой обшивкой была проложена ковровая дорожка. Буферы изготавливали из хромированной стали. Спереди располагалась большая литая эмблема ВСХВ.

ЗАЗ-965

Достижением это назвать трудно, но особенностей конструкции здесь полным-полно.

Упоминать «горбатого» в числе достижений автопрома? Я всё понимаю… Однако же с формальной точки зрения «Запор», выпускавшийся с 1960 года, сочетал в себе целый ряд технических решений, необычных для нашей страны. Судите сами.

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На ЗАЗ-965 использовался самый необычный мотор для страны и своего времени: V-образный, да еще и воздушного охлаждения. При этом он находился сзади.

Только на ЗАЗ-965 устанавливалась автономная печка. Гонять мотор для обогрева салона не требовалось.

ЗАЗ-965 был единственным автомобилем в СССР, который также выпускался в многочисленных модификациях с измененными для инвалидов механизмами управления.

Только у ЗАЗ-965 было плоское днище, которое порой позволяло ему пробираться по такой колее, где остальные легковушки пасовали.

На ЗАЗ-965 передние и задние стекла были взаимозаменяемы

Двери на ЗАЗ-965 открывались назад, а не вперед.

Одометр на ЗАЗ-965 был шестизначным, поскольку измерял расстояние с точностью до сотен метров!

В бондиане «Золотой глаз» в адрес горбатой машинки прозвучала фраза «Она меня никогда не подводила!»

Этим надо гордиться: 10 уникальных идей нашего автопрома В какой-то степени все решения отечественной техники являются уникальными, поскольку наши инженеры постоянно были вынуждены обходиться тем, что есть, а не тем, что нужно. Тем ценнее те разработки, которые оказались на высоте по гамбургскому счету. Показательные примеры — ниже. Этим надо гордиться: 10 уникальных идей нашего автопрома

Защита боковых стекол от грязи — водосток лобового стекла.

Фото: из архива «За рулем»