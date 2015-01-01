Почему все стекла в машине закаленные, а лобовое нет?

Чтобы не слишком растрескивалось.

Закаленное стекло при сильном ударе рассыпается на относительно мелкие тупые кусочки, не способные поранить кожу. Если в машине разобьются боковое или заднее стекла, они не причинят вреда людям.

Но если разрушится ветровое, осколки полетят в лицо водителю. Даже тупые, они могут попасть в глаза и повредить их. Поэтому в качестве лобового стекла давно уже используется триплекс: два силикатных слоя, склеенные полимерной пленкой. Пленка удерживает осколки в случае повреждений, не дает им разлетаться.

Такому стеклу уже не обязательно быть закаленным. Закаленный триплекс, хотя и прочнее, от сильного удара не рассыпается, но превращается в «мелкую сеточку», порой с полной утратой прозрачности. Ремонту он не подлежит, а замена стоит недешево, и ее не всегда удается сделать с заводским качеством.

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Обычное (силикатное) стекло при попадании гравия или камней не растрескивается по всей площади, а получает одиночную трещину или скол. Их можно легко заделать в автомастерской, заполнив полимером. Поэтому триплекс из обычного стекла гораздо практичнее.

Кстати, именно с автомобильной отрасли началось повсеместное распространение триплекса. В 1903 году французский химик Эдуар Бенедиктюс выронил в лаборатории колбу с раствором нитроцеллюлозы (это был один из первых искусственных полимеров) и с удивлением обнаружил, что емкость не разбилась, а растрескалась, став похожей, как записал ученый, «на богемский хрусталь».

Бенедиктюс понял, что полимер покрыл внутренние стенки колбы тонкой пленкой, не позволившей осколкам разлететься. Однако заявку на патент изобретатель подал только шесть лет спустя, узнав, что две женщины, попавшие в автомобильную аварию, сильно поранились осколками разбитых стекол. В 1911 году француз основал фирму Société du Verre Triplex, которая первой стала производить безопасные триплексы для автомобилей.

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