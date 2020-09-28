Что за черт! Опять поцарапался… Простые способы все исправить

Потертости, сколы, вмятины… Вроде мелочь, а настроение портится капитально — машина-то любимая. Да и работа сервиса будет стоит недешево. Однако во многих случаях можно обойтись подручными средствами.

Любая машина, даже Роллс-Ройс, не застрахована от камня, вылетающего из-под колеса замызганного КАМАЗа. И все! На крыле вместо краски — пятно оцинкованного (если повезет) металла и риск ржавчины. Да, и оцинкованные кузова гниют, если не позаботиться о сколах должным образом.

Поэтому у вас есть два варианта — не допустить скола или побороться с ним.

Если надо защитить кузов

Предохраняться можно разными способами. Первый совет, который обычно дают в автосервисе, — ставить мухобойку. Выглядит она так себе, под ней часто скапливается вода, от которой ржавеет кромка капота. Но камни и мух отбивает. Иногда.

Другой вариант — пленка, как делают таксисты. Стильно, ярко. Да, она действительно часто защищает от сколов, но и бюджет увеличивает значительно. Можно покрыть машину и керамикой, но обновлять ее желательно раз в год.

Если получили скол

В случае если это произошло недавно и скол не успел покрыться ржавчиной, все просто. Вам понадобятся: малярный скотч, обезжириватель и авто-штрих, который подбирается в цвет кузова автомобиля. В сухую и теплую погоду протрите скол обезжиривателем, нанесите малярный скотч вокруг скола и аккуратно кисточкой нанесите эмаль. И все. Главное — дайте ей высохнуть.

Если ржавчина уже начала свое грязное дело и вы заметили жучок, важно оценить степень проникновения ржавчины. Предположим худший вариант — отверстие сквозное (и такое бывает). Тогда лучше заменить деталь на новую (или купленную с разборки). Если до сквозного отверстия не дошло, сначала надо удалить верхний слой ржавчины, после чего нанести преобразователь. Он превращает ржавчину на металлических поверхностях в химически неактивное соединение. Его надо смыть, обезжирить поверхность и нанести на место шпаклевку, которую потом зачистить листом наждачки. Дальше нанести на отшпаклеванное место автоэмаль. Лучше, если она будет в виде аэрозоля.

Этот метод довольно радикален и требует времени и подготовки

Но если нет свободной минуты или пока не хватает денег, то можно воспользоваться мовилем с преобразователем ржавчины. Он не только сделает из ржавчины неактивное соединение, но и образует покрытие с выраженными гидрофобными свойствами. На рынке представлено достаточное количество вариантов, но одним из самых демократичных по цене и достойных по качеству является мовиль с преобразователем ржавчины от компании AstroHim, который используют для защиты скрытых полостей кузова.

Как использовать этот баллончик (и любой другой мовиль в такой таре).

Очищаем поверхность от грязи и рыхлых слоев ржавчины

Встряхиваем баллон две-три минуты.

Наносим состав. Трубочка понадобится, только если распыляем в скрытые полости.

Не делаем этого, если на улице ниже +10 градусов

Даем высохнуть (полтора-два часа)

Наносим потом второй слой (а можно и третий)

Поверхности, не подлежащие обработке, рекомендуется защищать.

Если стукнулись бампером

Не так неприятно, как скол, но осадочек все равно остается. Одна радость — современные полимерные бамперы не гниют и поддаются ремонту значительно лучше, чем остальные кузовные детали.

Сколы и притертости исправляются значительно проще — полировка и покраска из краскопульта или аэрозолем, если повреждения несерьезные. В более серьезных случаях прибегают к стекловолокну или наплавке пластиковых деталей, но это большая и отдельная история.

Наверное, самый бюджетный ремонт треснувшего бампера продвигают дрифтеры. Чтобы трещина не расползалась дальше, они просверливают в двух частях детали по разные стороны трещины отверстия и стягивают их пластиковым хомутом. Иногда такой ремонт выглядит даже стильно.

Вмятины на бампере исправляются довольно легко, главное — не переусердствовать. Главная фишка — нагрев, но с ним нужно быть осторожнее, так как многие концерны делают бамперы из очень тонкого пластика, который легко перегревается. После нагрева строительным феном или кипятком можно попробовать выпрямить бампер обратно.

Если помяли крыло или дверь

Удаление вмятины без покраски — одна из самых популярных кузовных услуг последних лет. Механика элементарная: при помощи клея на кузов закрепляется механизм, который при вращении барашка вытягивает вмятину. Остаток клея потом нагревается строительным феном и удаляется с кузова. Есть вариант проще: понадобится клеевой пистолет и саморез. Или еще проще: нужен только термоклей. Гайды есть на Youtube.

Но не забывайте про вакуумный метод удаления вмятин, он также зарекомендовал себя многолетним использованием. Подойдет присоска, у которой диаметр прилипающей поверхности меньше диаметра исправляемой вмятины. Поэтому вариант с обычным вантузом (про который многие тут же подумали) в большинстве случае отпадает.

Как видите, настроение можно поправить довольно быстро. Но от КАМАЗов все равно лучше держаться чуть дальше, чем все привыкли.