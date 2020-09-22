Haval H5: сравнили его с Патриотом

У внедорожников одинаковые мощность, рамы и цена. И свои важные особенности у каждого.

Материалы по теме Новый Haval H5 вышел на дорожные испытания

Эксперты «За рулем» сравнили китайский Haval H5 (от 1 249 000 рублей) и российский УАЗ Патриот (от 808 200 рублей). Для чистоты эксперимента взяли машины одинаковой стоимости

Основное отличие — коробки передач: 6-ступенчатая механика у Хавейла и 6-ступенчатый автомат у Патриота.

А главное, у машин есть яркие отличительные особенности, которые подходят тому или иному типу водителей и в зависимости от условий эксплуатации машин.

Haval H 5 оказался комфортнее при движении по трассам и дорогам с ровным покрытием. Он не трясется и не вибрирует, увереннее берет повороты и расходует при этом гораздо меньше топлива, чем Патриот.

УАЗ, наоборот, лучше едет по разбитым дорогам, увереннее справляясь с бездорожьем за счет большего дорожного просвета, геометрической проходимости и тяговитого на низах мотора. Но быстродействие его электроники несколько уступает — Н5 быстрее и увереннее справляется с диагональным вывешиванием.

Несмотря на комфортную работу подвески, сидеть в Хавейле оказалось не так удобно, как в УАЗе. Причиной тому — низко установленные сиденья, из-за чего ноги передних пассажиров оказываются вытянутыми, а задних — поджатыми. Но это компенсируется лучшим качеством отделки и более плотной шумоизоляцией.

Салон Патриота не так добротен, но заметно просторнее. У него больше места на втором ряду, а багажник вместительнее. Ниже и порог загрузочного проема.

Вывод: Haval H5 подходит на роль автомобиля на каждый день, которому не страшно бездорожье. УАЗ же больше понравится хозяйственникам, чаще ездящим по разбитым дорогам. Правда, есть одно «но» — китайский внедорожник не оснащается автоматом, которого его турбированному мотору очень не хватает.

О других отличиях Haval H5 и УАЗа Патриота читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).

Следующее поколение Патриота получит три новых двигателя.