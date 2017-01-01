Стали известны три двигателя нового УАЗа

Три мотора, причем один из них — рекордной мощности (для этого производителя).

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Ульяновский автозавод оформил патент на новые модификации бензинового двигателя ЗМЗ-409, предназначающиеся для глубоко модернизированного Патриота, он же «Русский Прадо». Это один атмосферник рабочим объемом 2,5 литра и два турбированных мотора объемом 2,3 литра. Рабочий объем и степень сжатия у «турбо» снижены за счет меньшего хода поршня.

Характеристики атмосферного двигателя таковы: мощность 145 л.с. и крутящий момент 240 Нм. Первый турбированный мотор выдает 150 л.с. и 330 Нм, а второй, имеющий систему изменения фаз газораспределения VVT, — 170 л.с. и 350 Нм. Двигатели разработаны при участии немецкой фирмы FEV Motorentechnik.

Напомним, в гамме у УАЗа уже есть один двигатель мощностью 150 л.с. — это атмосферный 2,7-литровый ZMZ Pro, разработанный на базе того же ЗМЗ-409. А вот 170-сильный агрегат, если «Русский Прадо» встанет на конвейер, у отечественного производителя появится впервые. Правда, предварительные данные говорили о том, что его отдача составит 180 л.с. Также существует вероятность, что новый УАЗ получит дизель от Ford Transit.

По первоначальному плану, глубоко модернизированный Патриот должен запуститься в производстве в 2020 году и со временем заменить нынешнюю модель.

В июне появились слухи об отказе от проекта, но УАЗ их опроверг.

Фото: Роспатент