Слух о закрытии проекта «Русский Прадо» не подтвердился

Представители УАЗа рассказали, что сейчас с ним происходит.

Последние несколько дней автомобильное сообщество вновь активно обсуждает «русский Прадо» — перспективный внедорожник, проект которого реализуется на УАЗе. Поводом для возобновления общественного интереса к этой теме стала публикация, что УАЗ «навсегда похоронил „Русский Прадо“ в связи с недостатком финансирования.

«Источники появления подобной информации, увы, неизвестны. Сообщаем, что на сегодняшний день разработка модели продолжается — официально даже в столь непростое время проект продолжает жить. О ходе его реализации мы непременно будем информировать СМИ», — рассказали «За рулем» в пресс-службе УАЗа.

«Русским Прадо» новый проект УАЗа назвал гендиректор УАЗа и владелец компании «Соллерс» Вадим Швецов, заявив, что новая платформа станет основой для семейства, в которое войдут внедорожник, пикапы с однорядной и двухрядной кабиной, фургон. По первоначальному графику, производство должно быть запущено в 2020 году. Со временем новое семейство должно стать заменой нынешнего модельного ряда УАЗа.

Вероятно, распространители слухов о гибели проекта погрешили против истины не с умыслом, а по неграмотности, перепутав «русский Прадо», суть коренным образом переработанный Патриот, с проектом кроссовера УАЗ-3170 с несущим кузовом, который в настоящее время действительно заморожен.

В конце 2019 года УАЗ запатентовал несколько деталей для нового семейства, а на ЗМЗ разрабатывают для него 180-сильный турбированный мотор .

Фото: УАЗ