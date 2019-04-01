«Русский Прадо»: новый внедорожник УАЗ за 1,5 миллиона рублей

Планами Ульяновского автозавода на ближайшее будущее поделился его генеральный директор Вадим Швецов.

Ульяновский автозавод в ближайшие годы готовит масштабное обновление модельного ряда. Постепенно предприятие откажется от выпуска Патриота, а вот Хантер в гамме останется.

Как заявил генеральный директор УАЗа и владелец компании «Соллерс» (ей принадлежит Ульяновский автозавод) Вадим Швецов, основу модельного ряда составит внедорожник на новой платформе. Он назвал его «Русским Прадо» и заявил, что машина будет стоить около полутора миллионов рублей.

Отсылка к Toyota Land Cruiser Prado не случайна: сегодня это один из последних традиционных рамных внедорожников. При этом аудиторию модели вряд ли удастся переманить, но завод делает ставку на поклонников УАЗа и новую аудиторию. К тому же на новой платформе планируют создать сразу несколько модификаций.

«УАЗ выпускает определенные автомобили, в общем, нишевый бренд, поэтому мы говорим об одноплатформенном решении. У нас будет одна платформа, которая станет использоваться на нескольких кузовах, заявил Вадим Швецов агентству РИА Новости. — Это кузов внедорожник, это кузов пикап, это кузов монокэб и фургончик на базе этого решения. Четыре типа кузовов будет на этой платформе, запуск — это 2020 год, подтверждаем. Это новая платформа с новыми агрегатами, новыми решениями, новыми кузовами. Поэтапно все эти типы кузовов на новой платформе будут запущены. Никакого отношения к Хантеру и Буханке это иметь не будет».

По словам руководителя УАЗа, Хантер в гамме завода останется в качестве фан-автомобиля для тех, кому нравится его дизайн. А вот судьба Патриота предрешена. Вадим Швецов заявил, что постепенно новый модельный ряд УАЗа будет «вымывать» старый с рынка. Некоторое время Патриот и новая модель будут производиться параллельно.

Новая модель получит и новые двигатели, которые «Соллерс» разрабатывает совместно с компанией FEV. Это семейство 4-цилиндровых силовых агрегатов, бензиновых и битопливных, способных работать как на бензине, так и на газе. Базовые версии машин, в основном легкая коммерческая техника, получат атмосферный вариант мотора, остальные же версии оснастят турбонаддувом.