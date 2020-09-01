Новая Нива или альтернатива на вторичке: лучшие варианты — журнал За рулем

Новая Нива или альтернатива на вторичке: лучшие варианты

За 726 тысяч рублей — столько стоит самая простая Нива — на вторичке можно подобрать автомобиль, который будет отличаться в лучшую сторону уровнем оснащения, надежностью, вместительностью, комфортом… Но не всеми этими качествами сразу.

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Эксперт «За рулем» рассказал об отличительных особенностях внедорожников и кроссоверов «за те же деньги». Среди них родная Лада 4х4 с длинной базой, не менее родной Патриот от УАЗа, Duster, Jimny, несколько моделей SsangYong, Pagero и даже Geländewagen...

Но даже если не брать во внимание то, что все они уже с пробегом, а многие — с немалым, у каждой машины есть свои недостатки.

  • Лада 4х4 будет просторнее, но менее комфортной даже в максимальной комплектации. Технические проблемы — те же. Но это единственная модель из списка, которую можно купить новой.
  • УАЗ Патриот не уступает по внедорожным качествам, гораздо просторнее, имеет хорошее оснащение, но и хороший аппетит в отношении топлива — расход у него раза в два больше.
  • Renault Duster не готов соперничать в Нивой по проходимости, но зато заметно комфортнее, богаче оснащен и более надежен — даже если он с пробегом и в возрасте 4–6 лет.
  • Suzuki Jimny отличается невероятной надежностью, но его габариты, мягко говоря, невелики, да и мотор слабоват, хотя при сравнении динамики разницы не чувствуется.
  • Модели SsangYong, а это Kyron, Rexton и Actyon, приходится часто ремонтировать. И если вы не рукастый владелец гаража, привыкший возиться с автомобилем по мелочи, то стоит присмотреться к другим вариантам.
  • Mitsubishi Pagero хорош и крепок, но за 726 тысяч рублей купить более-менее свежий экземпляр не выйдет. Опасность представляет высокая вероятность скрученного пробега, из-за чего сложно понять ресурс машины.
  • Самые смелые могут замахнуться на Geländewagen 1990-х годов. Проблема с этим внедорожником не в его древности, а в стоимости ремонта, эксплуатационных расходах и величине налогов.

Какие машины в пробегом могут составить достойную конкуренцию новой Ладе Ниве, читайте с октябрьском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).

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