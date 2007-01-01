АВТОВАЗ опубликовал цены на техобслуживание Lada Niva

Любое ТО укладывается в 10 000 рублей.

Материалы по теме Chevrolet Niva теперь обслуживаются на вазовских СТО

Волжский автозавод официально внес Ниву в список моделей Lada и объявил о том, что внедорожники, как новые, выпущенные под отечественным брендом, так и прежние Chevrolet, будут обслуживаться и ремонтироваться в сертифицированных СТО АВТОВАЗа. Теперь стали известны цены на плановое техобслуживание для автомобиля Niva.

Нулевое ТО проводится в промежутке между 2000 и 3000 километров пробега и обойдется владельцу в 4200 рублей, а ТО-1 на пробеге от 9500 до 10 500 километров будет стоить 5900 рублей, пишет Лада.Онлайн. Дальнейшие заезды на сервис для владельца Нивы будут происходить каждые 15 000 километров, а цена каждого из них не превысит 10 000 рублей. Самое дорогое ТО-4 (54 500 — 55 500 км) обойдется в 9900 рублей, а самым дешевым будет ТО-5 (69 500 — 70 500 км) — 7000 рублей.

Цифры на официальном сайте Lada — это рекомендованные максимальные розничные цены. Дилер может менять цену, но только в меньшую сторону. Однако опубликованные цены учитывают только указанные АВТОВАЗом материалы и только работы, описанные в регламенте.

Ранее стали известны цены и комплектации Lada Niva.

Фото: АВТОВАЗ