Цены — от 726 000 рублей, но вторая подушка и мультимедиа появляются только в версии за 859 000.

Материалы по теме Старт продаж Lada Niva — цены известны

АВТОВАЗ опубликовал состав всех комплектаций внедорожника Lada Niva. Основных комплектаций три, а для двух «верхних» можно заказать пакет Off-road. Цены, как уже известно, стартуют с 726 000 рублей за версию Classic, которая включает подушку безопасности водителя, крепления Isofix, иммобилайзер, ДХО, блок ЭРА-ГЛОНАСС, системы ABS и EBD, регулируемую по высоте рулевую колонку, регулировку по высоте передних ремней безопасности, гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, стальную защиту двигателя и стальные 15-дюймовые диски колес.

В версии Comfort за 776 000 рублей добавляются кондиционер, охлаждаемый бардачок, подголовники задних сидений и легкосплавные диски колес размером 15 дюймов.

Комплектация Luxe стоит 859 000 рублей и помимо уже перечисленного содержит вторую подушку безопасности, сигнализацию, противотуманки, темно-серый интерьер взамен черного, зеркала в противосолнечных козырьках, водительский подлокотник, регулировку сиденья по высоте и поясничному упору, подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, парктроник, камеру заднего вида, мультимедийную систему с 7-дюймовым тачскрином и двумя динамиками, тонировку задних стекол, складной ключ с ДУ, зеркала и ручки дверей в цвет кузова, колпак на запаске, противотуманки, рейлинги и 16-дюймовые колесные диски.

Внедорожный пакет включает в себя шноркель, фаркоп, черные диски колес, обвес из неокрашенного пластика, черную обивку потолка. Версия Comfort с этими опциями называется Comfort/Off-road Plus и стоит 812 000 рублей, а версия Luxe превращается в Luxe/Off-road и оценивается в 869 000 рублей. Кроме того, во внедорожных версиях можно выбрать опциональную окраску «камуфляж» за 16 000 рублей. А доплата за любой цвет, кроме белого, в любой из комплектаций составляет 6000 рублей.

Внедорожники Niva уже поступают к официальным дилерам Lada.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: YouTube, канал «На заводе»