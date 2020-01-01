Обновленная Niva начала поступать к дилерам Lada

Уже есть фото товарных машин, но цены и комплектации внедорожника пока официально не объявлены.

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Внедорожники Lada Niva с новой накладкой и ладьей на радиаторной решетке, которые собираются на заводе «Лада Запад Тольятти» (бывший GM-AVTOVAZ), начали поступать в фирменную дилерскую сеть Lada. Напомним, Нива через официальных дилеров АВТОВАЗа продавалась и ранее — машины Chevrolet из старых партий производитель включает в статистику своих продаж уже несколько месяцев. Недавно они подорожали на 9000 рублей.

Теперь же готовится старт продаж внедорожников под брендом Lada, хотя из различий с Chevrolet лишь упомянутая решетка радиатора и обновленная комбинация приборов. Судя по представленным в сообществе AvtoVAZ News фотографиям, к дилеру, на территории которого сделаны снимки, доставлены, в основном, автомобили в недорогих комплектациях — в белом цвете и с неокрашенным пластиковым обвесом, один из автомобилей имеет штампованные стальные диски колес.

Цены и комплектации внедорожника Lada Niva пока официально не объявлены. Известно лишь, что модель будет предлагаться в стандартном исполнении и в версии Off-Road, отличающейся шноркелем, черными дисками и фаркопом.

Пока в продаже есть внедорожники под брендом Chevrolet — их продают и дилеры Lada, и автосалоны предприятия, ранее известного как GM-AVTOVAZ, причем последним автомобили уже не отгружаются, они распродают остатки. У Chevrolet Niva было шесть комплектаций с ценами от 675 000 до 849 000 рублей, но сейчас наличие той или иной версии нужно уточнять в конкретном автосалоне.

Продажи машины под названием Lada Niva должны стартовать в ближайшее время. Известно, что и новые Lada, и прежние Chevrolet будут обслуживаться на вазовских СТО.

Фото: АВТОВАЗ