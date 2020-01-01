Lada Niva официально: как выглядит, какие приборы и сколько стоит

Приборы действительно поменялись, но не совсем так, как предполагалось ранее...

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10 июля на АВТОВАЗе подтвердили сведения, ранее публиковавшиеся независимыми источниками: на заводе «Лада Запад Тольятти» идет сборка автомобилей Lada Niva. Пресс-служба заявляет, что выпуск начался в июле, однако фактически первые машины начали собирать за месяц до этого. По предварительным данным, в июле должны собрать около 1500 экземпляров модели Lada Niva.

Предприятие распространило фотографии с производства, где показан внедорожник в обновленном виде. Около полудня по московскому времени модель появилась и на сайте Lada в списке моделей. Кроме обычной версии есть вариант Niva Offroad со шноркелем, фаркопом и черными колесными дисками. Все это предлагалось и ранее, но под брендом Chevrolet.

Lada Niva на конвейере «Лада Запад Тольятти»

Преобразование автомобиля из Chevrolet в Lada свелось к замене решетки радиатора, на которой теперь ладья, а не шеврон, к появлению ладьи на рулевом колесе и освежению графики приборов. Сведения о том, что на машинах применяется оригинальная или же унаследованная от модели Lada 4x4 комбинация приборов, не подтвердились.

Так выглядит передняя часть салона, руль с эмблемой Lada и приборы с обновленной графикой

На заводе отметили, что Lada Niva стала вторым полноприводником в модельном ряду — Lada 4x4 (она же Нива первого поколения) сохраняет и прежнее имя, и свое место в семействе. Что касается полноценного рестайлинга Lada Niva, то он, по имеющимся сейчас сведениям, запланирован на 2023 год.

Для сравнения — такими были приборы на Chevrolet Niva

Официальных цен пока нет. Вместе с тем, сайт Chevrolet Niva на момент публикации заметки продолжает работать, и на нем цены на Ниву лежат в диапазоне от 675 000 до 849 000 рублей. Эти цифры можно считать ориентировочными.

В плане внешности новой стала только решетка — полноценный рестайлинг будет позже

Заметим, что данные по количеству реализованных внедорожников Niva уже несколько месяцев включаются в официальную статистику продаж Lada.

А начиная именно с 10 июля дилеры, относившиеся ранее к сети GM-AVTOVAZ, перестали продавать внедорожники Niva — теперь они реализуются только через фирменную сеть Lada, в которой насчитывается более 300 автосалонов.

Фото: АВТОВАЗ, GM-AVTOVAZ

Lada Niva официально: как выглядит, какие приборы и сколько стоит Приборы действительно поменялись, но не совсем так, как предполагалось ранее... Lada Niva официально: как выглядит, какие приборы и сколько стоит



