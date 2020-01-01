Chevrolet Niva теперь обслуживаются на вазовских СТО

Теперь и для ТО, и для ремонта, и по гарантии владельцы Chevrolet Niva будут обращаться к дилерам Lada.

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C 10 июля 2020 года внедорожники Niva более не поставляются в дилерскую сеть бывшего завода GM-AVTOVAZ — теперь он называется «Лада Запад Тольятти», производит Ниву под брендом Lada, а продаются эти машины через фирменную сеть российского бренда. Однако остатки из последних партий машин с названием Chevrolet Niva дилеры GM-AVTOVAZ еще будут некоторое время распродавать. Кроме того, среди уже проданных автомобилей остается большое количество находящихся на гарантии.

Гарантийные обязательства по машинам Chevrolet Niva взял на себя АВТОВАЗ. Информационное письмо, которое приводит сайт Лада.Онлайн, говорит, что дилеры Lada принимают на гарантийное и техническое обслуживание внедорожники Chevrolet Niva — в порядке, предусмотренном для машин, произведенных АВТОВАЗом и с учетом прежних гарантийных обязательств по этим внедорожникам.

Таким образом, у вазовских дилеров теперь будут обслуживаться и прежние Chevrolet Niva, и новые Lada Niva. Официально выпуск машин под брендом Lada начался 10 июля (и, соответственно, закончился выпуск внедорожников Chevrolet), однако на самом деле автомобили собирались уже около месяца, но не полностью комплектными. Отличительными деталями новых машин стали комбинация приборов с обновленной графикой и накладка с логотипом Lada на решетке радиатора, которая постфактум устанавливается на уже произведенные внедорожники,

А масштабный рестайлинг Нивы, по предварительным данным, должен произойти в 2023 году.

Фото: АВТОВАЗ