Большой брат видит все: на вас составили риск-профиль

Зависимость каршерингового тарифа и стоимости ОСАГО от стиля вождения — такого в нашей жизни еще не было!

Смелый эксперимент: новичок за рулем прокатной машины

Звучит дико, но один из крупнейших операторов каршеринга пошел на рискованный шаг: к управлению прокатными каршеринговыми автомобилями допустили водителей в возрасте от 18 лет и без опыта вождения. Возможность сесть за руль не своего автомобиля без стажа появилась одновременно в 13 городах — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и других.

Статистика говорит, что аварийность водителей-новичков почти втрое выше, чем водителей с опытом вождения. Такой коэффициент давно заложен в страховых тарифах — это легко проверить, рассчитав стоимость каско для 18‑летнего водителя с нулевым стажем.

Оператор разработал для новичков тарифы, которые изначально выше, чем для остальных, а в ходе поездки водителей и пассажиров страхуют от несчастных случаев. Главное нововведение — зависимость тарифа на поездку от автоматической оценки аккуратности управления автомобилем. По мере накопления массива данных по поездкам составляется так называемый риск-профиль водителя.

Что это такое — риск-профиль?

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Риск-профиль — это цифровая характеристика, которая оценивает вероятность наступления нежелательных последствий в ходе эксплуатации транспортного средства. Страховыми компаниями давно установлены зависимости между данными с датчиков (так называемая «страховая телематика») и вероятностью попасть в крупное ДТП с большим ущербом — как материальным, так и, возможно, с ранеными и погибшими. Подобные индивидуальные риск-профили стали возможными благодаря цифровизации и оснащению машин датчиками, которые непрерывно фиксируют параметры движения, а нейронные сети или алгоритмы на основе этих данных и машинного обучения делают выводы о степени риска, который возник в данный момент времени.

Чтобы иметь хороший риск-профиль, водителю нужно избегать резких торможений, резких ускорений, неоправданно резких маневров, соблюдать скоростной режим, причем без каких-либо защитных интервалов: то есть забываем про «+20», сказано ехать 60 — едем 60 км/ч и не больше. Некоторые современные телематические устройства даже определяют, включаете ли вы поворотники при перестроении. Если часто перестраиваетесь без поворотников, это серьезно ухудшает вашу «каршеринговую карму».

Подвели итоги

После нескольких недель допуска молодых и неопытных до руля прокатных автомобилей подвели итоги. Самое важное: ничего страшного не произошло — во всяком случае, пока. Неофициальные данные и вовсе показывают, что аварийность прокатных автомобилей не только не увеличилась, но даже уменьшилась!

Конечно, надо дождаться подтвержденных данных, но этот поразительный эффект имеет логическое объяснение. В отличие от камер фиксации нарушений, подобные интеллектуальные системы работают по принципу не только кнута, но и пряника. Степень воздействия на водителя начинается с хорошего: если качество вождения у конкретного человека лучше, чем у большинства, то ему в автоматическом режиме назначают более низкий тариф, предлагают воспользоваться специальными премиальными услугами. Если водитель водит, как все, тариф на поездки назначается обычный. При плохом, агрессивном вождении сначала тариф на поездки для него повышается, а потом такой водитель и вовсе теряет возможность пользоваться прокатом автомобилей . Неудивительно, что система воздействовала на тех, кто водит агрессивно, и способствовала ­изменению поведения за рулем.

Интеллектуальные автоматические системы научились понимать, насколько хорошо управляет автомобилем человек, а потом рассчитывать почти в реальном времени тариф в зависимости от этого параметра.

Внедрили в ОСАГО

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Аналогичный подход с 24 августа заработал и в ОСАГО. Страховые компании получили возможность определять тариф для страхователей индивидуально в пределах тарифного коридора. Аккуратные водители, которые редко нарушают правила дорожного движения, не попадают в аварии по своей вине и не ездят за рулем пьяными или под действием наркотических веществ, скоро должны увидеть, что стоимость полиса для них снижается. Если этого не произойдет, обращайтесь в другую страховую компанию: у конкурентов расценки могут оказаться гораздо интереснее.

Мы медленно, но верно входим в то время, когда быть аккуратным, внимательным и ответственным водителем становится выгодно. Пока — лишь финансово, но и это отличное начало.

Что-то похожее нас ждет и в каршеринге — не только для новичков, но и для всех пользователей. Аккуратные и адекватные водители вне зависимости от возраста и стажа вождения будут нарасхват. Каршеринговые операторы начнут предлагать им скидки, специальные предложения и индивидуальные программы.

Автор: Пётр Шкуматов