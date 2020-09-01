В автошколах начинают обучать каршерингу

В качестве бонуса выпускникам учебных учреждений готовы предоставить скидку на первые аренды в сервисе.

Пионером сотрудничества с автошколами стал сервис «Делимобиль». Таким образом в компании собираются обеспечить выпускникам бесстрессовый процесс перехода за руль после сдачи экзаменов.

Начнется процесс с серии учебных материалов, включая видеоролики. В компании разрабатывают introduction-программу, обсуждают совместные серии лекций и мастер-классов для абитуриентов автошкол и клиентов компании.

В «Делимобиле» объяснили, почему решили сотрудничать с автошколами — у компании самая развитая сеть проката в России. Если выпускники не будут нервничать за рулем прокатных авто, это благотворно скажется на снижении аварийности.

Сейчас ведутся переговоры с автошколами, чтобы они смогли интегрировать обучающие программы в свой процесс.

С 18 августа 2020 года «Делимобиль» тестирует возможность для водителей от 18 лет и без стажа вождения в регионах пользоваться сервисом и совсем недавно — для водителей с 26 лет без стажа в Москве. Выяснилось, что статистика аварийности по новым водителям не такая значительная, как предполагалось, у выпускников еще свежие знания, и они лучше понимают ответственность за свою манеру вождения на дорогах. Но в целом стоит задача еще больше снизить эту аварийность.

Сначала начнут сотрудничать с автошколами Нижнего Новгорода, Cамары, Тулы и Екатеринбурга. Через некоторое время к ним присоединятся образовательные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Новосибирска.

Основная проблема каршеринга в России заключается в том, что только 2–3% населения осведомлено о том, как работает сервис. Поэтому в рамках обучения курсантам разъяснят правила его работы, а автошколы с помощью данного сотрудничества расширят свою базу (по самым грубым подсчетам, приблизительно в два раза).

По статистике, 10–20% жителей крупных городов, у которых есть водительские права, могут перейти на каршеринг, как на более выгодный и удобный способ пользования автотранспортом взамен приобретения личного.

Теперь перед бронированием машины в «Делимобиле» претенденты должны пройти небольшую «викторину» на внимание и реакцию.



Коллаж: «За рулем»