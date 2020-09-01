Теперь перед бронированием машины будет проводиться небольшая «викторина» на внимание и реакцию.

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«Делимобиль» запускает в пробную эксплуатацию так называемую технологичную альтернативу автозамку, при разработке которой компания консультировалась с полицией и наркологами. Теперь перед бронированием автомобиля в приложении клиенту необходимо будет пройти смарт-тест, состоящий из нескольких заданий. Они выявят, достаточно ли сконцентрировано внимание водителя и обладает ли он скоростью реакции, обеспечивающей безопасное управление автомобилем.

Если в ходе теста пороговых значений достичь не удалось, вы будете переведены в группу авторизации доступа через верификацию liveness — вам придется подтвердить личность до того, как вы забронируете машину. Такой «экзамен» станет проводиться не круглосуточно, а лишь ночью, с 23:00 до 5:00, и только в локациях, где люди проводят время с возможностью употребления алкоголя.

В первое время нововведение затронет Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару, Тулу, Санкт-Петербург, Геленджик, Бердск, Краснодар, Бор, Кстово, Дзержинск (Нижегородская область), то есть все города, где присутствует «Делимобиль», за исключением Москвы. После оценки эффективности и удовлетворенности клиентов будет рассмотрен вопрос о внедрении теста на трезвость в столице, сообщает пресс-служба компании.

«За рулем» провел исследование и выяснил, что выгоднее — каршеринг, подписка, такси или свое авто.

Фото: Елена Афонина/ТАСС