Акция «За рулем»: отбирать автомобиль за «пьянку». Это справедливо?

Как бороться с пьяными водителями?
Предложения главного редактора журнала «За рулем»
- конфисковывать транспорт в случае сильного алкогольного опьянения водителя
- конфисковывать транспорт в случае «пьяных» ДТП
- считать отягчающим обстоятельством наличие пассажиров у пьяного водителя
- считать особо отягчающим обстоятельством наличие несовершеннолетних пассажиров у пьяного водителя
- законодательно ввести повышенные в десять раз коэффициенты стоимости ОСАГО и каско для водителей, пойманных на «пьяной» езде
- создать общедоступную базу данных водителей, привлекавшихся к ответственности за «пьяную» езду и «пьяные» ДТП
- ставить отметку в правах о том, что водитель привлекался за «пьяную» езду
Мнение эксперта
— С одной стороны, конфискация автомобилей у пьяных водителей напрашивается, так как количество ежегодно выявляемых случаев управления в нетрезвом виде стабильно, а за повторную «пьянку» уголовную судимость получают десятки тысяч человек в год.
Но мы видим и большое число пограничных случаев, когда водитель с виду абсолютно трезвый, однако «прибор показал». Или, не зная особенностей административного производства, сдуру подмахнул отказ от медицинского освидетельствования.
Получается, что в случае принятия подобной меры расплата за незнание нюансов процедуры будет чрезмерной: человек лишится не только права управления ТС, но и автомобиля. Это несправедливо.
Также стоит вспомнить, что у нас до сих пор действует норма «ноль промилле» для нескольких сотен веществ, список которых определен правительством РФ. Среди них не только наркотические вещества, но и безобидные лекарственные средства, продающиеся в аптеках. При этом для лишения прав достаточно обнаружения любого из этих веществ в моче или крови, а порог обнаружения — нанограммы, современная техника очень точная. Справедливо ли будет лишать прав — и автомобиля! — человека, который выпил таблетку от аллергии или накапал 30 капель корвалола перед поездкой?
Я полагаю, что давно назрела реформа в этой области. Необходимо определять предельные пороги концентрации для каждого вещества (а не только этилового спирта), при которых с большой долей вероятности начинается опьяняющий эффект.
Аналогично для этилового спирта необходимо ввести градацию степени опьянения и ранжировать наказание в зависимости от тяжести опьянения. При легкой степени опьянения даже лишение прав может оказаться лишним: кружка пива вряд ли серьезно влияет на способность управлять автомобилем. Однако можно говорить о лишении прав при средней степени опьянения и о конфискации автомобиля при тяжелой.
Разумеется, имеет смысл применять подобную меру для ситуации, когда водитель попался на пьянке повторно. Но повторю: прежде чем «жестить», нужно пересмотреть подходы к самому понятию пьяного вождения. Если рассматривать конфискацию в отрыве от пересмотра базовых принципов, возникнет огромное количество трагических ситуаций, когда люди будут лишаться прав и автомобиля не будучи виновными.
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- О наглой уловке нетрезвого водителя, которая почти увенчалась успехом, читайте тут.
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