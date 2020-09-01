Акция «За рулем»: отбирать автомобиль за «пьянку». Это справедливо?

Пьяный водитель — потенциальный убийца. Чтобы не допустить худшего, автомобиль как средство повышенной опасности у неадекватного гражданина надо забрать — как вам идея? Эксперт сомневается: есть нюансы, которые больно ударят по невиновным.

Как бороться с пьяными водителями?

Предложения главного редактора журнала «За рулем»

конфисковывать транспорт в случае сильного алкогольного опьянения водителя

конфисковывать транспорт в случае «пьяных» ДТП

считать отягчающим обстоятельством наличие пассажиров у пьяного водителя

считать особо отягчающим обстоятельством наличие несовершеннолетних пассажиров у пьяного водителя

законодательно ввести повышенные в десять раз коэффициенты стоимости ОСАГО и каско для водителей, пойманных на «пьяной» езде

создать общедоступную базу данных водителей, привлекавшихся к ответственности за «пьяную» езду и «пьяные» ДТП

ставить отметку в правах о том, что водитель привлекался за «пьяную» езду

Мнение эксперта

Пётр Шкуматов, общественный ­деятель, лидер движения «Синие ведерки»

— С одной стороны, конфискация автомобилей у пьяных водителей напрашивается, так как количество ежегодно выявляемых случаев управления в нетрезвом виде стабильно, а за повторную «пьянку» уголовную судимость получают десятки тысяч человек в год.

Но мы видим и большое число пограничных случаев, когда водитель с виду абсолютно трезвый, однако «прибор показал». Или, не зная особенностей административного производства, сдуру подмахнул отказ от медицинского освидетельствования.

Получается, что в случае принятия подобной меры расплата за незнание нюансов процедуры будет чрезмерной: человек лишится не только права управления ТС, но и автомобиля. Это несправедливо .

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Также стоит вспомнить, что у нас до сих пор действует норма «ноль промилле» для нескольких сотен веществ, список которых определен правительством РФ. Среди них не только наркотические вещества, но и безобидные лекарственные средства, продающиеся в аптеках. При этом для лишения прав достаточно обнаружения любого из этих веществ в моче или крови, а порог обнаружения — нанограммы, современная техника очень точная. Справедливо ли будет лишать прав — и автомобиля! — человека, который выпил таблетку от аллергии или накапал 30 капель корвалола перед поездкой ?

Я полагаю, что давно назрела реформа в этой области. Необходимо определять предельные пороги концентрации для каждого вещества (а не только этилового спирта), при которых с большой долей вероятности начинается опьяняющий эффект.

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Аналогично для этилового спирта необходимо ввести градацию степени опьянения и ранжировать наказание в зависимости от тяжести опьянения . При легкой степени опьянения даже лишение прав может оказаться лишним: кружка пива вряд ли серьезно влияет на способность управлять автомобилем. Однако можно говорить о лишении прав при средней степени опьянения и о конфискации автомобиля при тяжелой.

Разумеется, имеет смысл применять подобную меру для ситуации, когда водитель попался на пьянке повторно. Но повторю: прежде чем «жестить», нужно пересмотреть подходы к самому понятию пьяного вождения . Если рассматривать конфискацию в отрыве от пересмотра базовых принципов, возникнет огромное количество трагических ситуаций, когда люди будут лишаться прав и автомобиля не будучи виновными.







О наглой уловке нетрезвого водителя, которая почти увенчалась успехом, читайте тут.

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Фото: depositphotos и «За рулем»