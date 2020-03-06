У вас сердечко, случаем, не пошаливает? Скоро станете пешеходом!

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У гаишников новая тема. Останавливают, интересуются здоровьем водителя: как самочувствие, не принимали ли таблеточки вчера? Как следствие, резко участились случаи привлечения водителей к ответственности по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ в связи с наркотическим опьянением. При этом обвиняемые водители никогда не употребляли наркотики, у них не было ни грамма этилового спирта в выдохе. Беда «лишенцев» лишь в том, что в связи с имеющимся заболеванием сердечно-сосудистой системы они иногда принимали привычные лекарственные средства — тот же корвалол или валокордин. В инструкциях к препаратам не содержится прямой запрет на управление автомобилем во время и после их приема. Лишали же водителей прав после процедуры медицинского освидетельствования, когда следовые количества активных компонентов лекарственных средств обнаруживались в моче, что и являлось основанием для привлечения к административной ответственности.

Суть проблемы заключается в «нулевом промилле» для наркотических и лекарственных средств. Поскольку современная лабораторная техника позволяет выявлять даже ничтожно малые количества химических соединений в образце (речь идет о нанограммах), даже те люди, которые употребляли упомянутые лекарственные препараты несколько недель назад, при проведении такого лабораторного анализа будут признаны наркоманами и лишены права управления транспортными средствами.

Аркадия М. лишили права управления автомобилем по наркотической статье и назначили штраф в 30 000 рублей из-за обнаружения в моче 403 нанограммов фенобарбитала. Это количество настолько ничтожно, что не может оказать никакого влияния на организм человека, скорость реакции, и говорит об однократном приеме водителем корвалола или валокордина примерно за четыре-пять дней до проведения анализа!

Я посчитал, основываясь на данных, приведенных в аннотации к корвалолу, сколько времени водитель будет находиться, по мнению наших органов, в состоянии наркотического опьянения после однократного приема однократной дозы. Получилось, что минимум одну неделю, а пожилые люди с проблемами обмена веществ будут находиться в зоне риска две недели!

Весь этот ужас возник, как обычно, из благих намерений и побуждений. А именно — борьбы с коррупцией. Раньше важно было определить не наличие веществ, а клинические признаки опьянения, которые устанавливались врачами. Теперь же клинические признаки опьянения вообще не учитываются — применяются только приборы и цифры, ведь прибору взятку не дашь. Но в угаре борьбы с коррупцией законодатели забыли о таком важном моменте, как корреляция между концентрацией обнаруженных запрещенных веществ и клиническими признаками опьянения. А наступают признаки опьянения при концентрациях в тысячи раз выше, чем те пороговые уровни, за которые сейчас лишают прав! Мне, как химику по образованию, даже неловко об этом говорить.

У человека, лишенного прав за 50 нанограммов фенобарбитала, не только отбирают автомобиль на полтора года. Он получает крайне компрометирующую запись в водительскую историю, как будто он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения, — ведь там нет подробностей. Это может стать известным, поскольку данные периодически утекают из электронных баз. Вы захотите принять на работу человека, которого лишали за вождение под наркотиками?

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Хотя и это еще не всё. «Корвалольщики» могут быть поставлены на наркологический учет, и даже после того, как с учета они будут сняты, запись о том, что человек состоял на учете в наркодиспансере, уже намекает на то, что перед вами весьма опасный субъект. Всё это в совокупности можно назвать «Как уничтожить репутацию и социальную жизнь человека за… 30 капель корвалола». Раньше было — 30 сребреников, теперь — 30 капель.

Вместо того чтобы срочно заняться этим вопросом и внести поправки в КоАП РФ, которые бы определяли перечень групп контролируемых веществ и пороговые уровни, соотносящиеся с клиническими признаками опьянения, депутаты принимают очередные законопроекты по штрафованию водителей. Для инспекторов ГИБДД открылся клондайк: на употребляющих корвалол (а таких среди водителей чуть ли не каждый третий) можно резко улучшить в отчетах статистику о профилактике нарушений ПДД. Палочная система, которая никуда не уходила, раскрылась на корвалоле и валокордине во всей красе.

Группа веществ Уровень порогового значения, нанограмм/мл Опиаты 50 Каннабиоиды 25 Фенилалкиламины 40 Метадон 50 Бензодиазепины 50 МДМА 50 Кокаин 50 Барбитураты 50