ГИБДД придумала новое наказание для водителей

Чтобы исключить редкие случаи ухода от наказания водителей, принявших лекарства в слишком больших дозах для достижения состояния наркотического опьянения, Минздрав и ГИБДД намерены лишить возможности всех автомобилистов лечиться.
Сегодня невозможно наказать водителя, если в его моче или крови при проведении медэкспертизы были выявлены препараты, входящие в состав лекарств, пишет «Коммерсантъ». При этом, например, в 2017 году в Москве было зафиксировано всего 224 случая, когда в крови водителей был обнаружен фенобарбитал или димедрол, но наказать их за вождение в состоянии наркотического опьянения не получилось, так как эти препараты входили в состав лекарств. Теперь предлагается не делать отличий между лечащимся водителем и наркоманом, а в ГИБДД уже приступили к разработке поправок в ст. 12.8 КоАП РФ, карающих даже за прием лекарств. То есть любое лечение может стоить водителю прав с наложением штрафа в размере 30 000 рублей. Не исключена и постановка водителя на учет в наркодиспансере.
Депутат Вячеслав Лысаков идею поддерживает и выступает за определение минимально допустимых доз препаратов и за два вида наказания: для лечащихся и наркоманов. При этом непонятно, как следует различать эти две категории людей.
Заведующий отделением медосвидетельствования на состояние опьянения Московского научно-практического центра наркологии Владимир Егоров относится к инициативе несколько скептически:
«Тяжело прописать в отношении лекарств четкие критерии, как в случае с алкоголем. Разные лекарства по-разному действуют в зависимости от дозы, состояния организма конкретного человека. В инструкциях к лекарствам разные производители по-разному формулируют ограничения к вождению. В инструкции по применению димедрола, к примеру, сказано обтекаемо: пациенты, „занимающиеся опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстрых психических реакций, должны соблюдать осторожность. Врач, выписывая препарат, должен предостеречь пациента от управления автомобилем. Сделал он это или нет, проконтролировать невозможно“, — поясняет врач.
Многие лекарства накапливаются в организме и затем выводятся, порой по месяцу. Например, корвалол. Как чиновники намерены учитывать все особенности лекарственных препаратов, непонятно.
- Напомним, что отказ от медосвидетельствования карается лишением водительских прав, но отвертеться от него все же можно.
- Если вы под лекарствами и попали в ДТП, то скрыться с места аварии — тоже не вариант избежания наказания. Кара за побег сурова, и ее намерены сделать еще более жесткой.
Фото: depositphotos.com
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