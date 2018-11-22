ГИБДД придумала новое наказание для водителей

Вождение автомобиля после приема лекарств в терапевтических дозах будет наказываться.

Чтобы исключить редкие случаи ухода от наказания водителей, принявших лекарства в слишком больших дозах для достижения состояния наркотического опьянения, Минздрав и ГИБДД намерены лишить возможности всех автомобилистов лечиться.

Сегодня невозможно наказать водителя, если в его моче или крови при проведении медэкспертизы были выявлены препараты, входящие в состав лекарств, пишет «Коммерсантъ». При этом, например, в 2017 году в Москве было зафиксировано всего 224 случая, когда в крови водителей был обнаружен фенобарбитал или димедрол, но наказать их за вождение в состоянии наркотического опьянения не получилось, так как эти препараты входили в состав лекарств. Теперь предлагается не делать отличий между лечащимся водителем и наркоманом, а в ГИБДД уже приступили к разработке поправок в ст. 12.8 КоАП РФ, карающих даже за прием лекарств. То есть любое лечение может стоить водителю прав с наложением штрафа в размере 30 000 рублей. Не исключена и постановка водителя на учет в наркодиспансере.

Депутат Вячеслав Лысаков идею поддерживает и выступает за определение минимально допустимых доз препаратов и за два вида наказания: для лечащихся и наркоманов. При этом непонятно, как следует различать эти две категории людей.

Заведующий отделением медосвидетельствования на состояние опьянения Московского научно-практического центра наркологии Владимир Егоров относится к инициативе несколько скептически:

«Тяжело прописать в отношении лекарств четкие критерии, как в случае с алкоголем. Разные лекарства по-разному действуют в зависимости от дозы, состояния организма конкретного человека. В инструкциях к лекарствам разные производители по-разному формулируют ограничения к вождению. В инструкции по применению димедрола, к примеру, сказано обтекаемо: пациенты, „занимающиеся опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстрых психических реакций, должны соблюдать осторожность. Врач, выписывая препарат, должен предостеречь пациента от управления автомобилем. Сделал он это или нет, проконтролировать невозможно“, — поясняет врач.

Многие лекарства накапливаются в организме и затем выводятся, порой по месяцу. Например, корвалол. Как чиновники намерены учитывать все особенности лекарственных препаратов, непонятно.

Напомним, что отказ от медосвидетельствования карается лишением водительских прав, но отвертеться от него все же можно.

Если вы под лекарствами и попали в ДТП, то скрыться с места аварии — тоже не вариант избежания наказания. Кара за побег сурова, и ее намерены сделать еще более жесткой.

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