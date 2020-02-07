Алкоголя в крови недостаточно: освидетельствование хотят изменить

Вместо того чтобы ориентироваться на результаты анализов, медиков хотят заставить смотреть на общее состояние водителя.

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С интересной инициативой выступил правозащитный центр «Единой России», который призвал Минздрав и МВД изменить процедуру медосвидетельствования водителей, приблизив ее к реалиям жизни. То есть призвать медиков искать клинические признаки опьянения, а не ориентироваться только на наличие в крови алкоголя и запрещенных веществ.

Как объяснил сопредседатель правозащитного центра Михаил Старшинов, часто человек абсолютно адекватен и по всем признакам может управлять транспортным средством, но если в его крови найдено запрещенное вещество, попавшее туда, например, с лекарствами, то по закону его лишают прав.

«Освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения. Это исключит случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности. Соответствующие рекомендации правозащитный центр направит в Минздрав и МВД», — говорит Старшинов.

Мы уже писали, что в алкоголизме может быть обвинен любой водитель, который время от времени выпивает, но при этом никогда не садится за руль даже на следующий день после принятия алкоголя. Лишиться прав можно и после приема лекарств, причем даже через неделю или две после окончания их приема. И даже съеденная булочка с маком может подвести водителя, не говоря уже о кефире или квасе.

Как отнесутся к идее в Минздраве и МВД, мы узнаем позже.

В скором времени должна измениться процедура медосмотра, из-за чего справки для водителей могут значительно подорожать.

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