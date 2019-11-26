Под подозрение в алкоголизме попадает каждый водитель

ФАР просит Медведева обратить особое внимание на целесообразность проверки всех водителей на хронический алкоголизм.

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Эксперты ФАР назвали проверки всех водителей поголовно на хронический алкоголизм неэффективными и неразумными, о чем высказались в письме, направленном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, которого призвали взять вопрос выдачи медсправок по новым правилам под личный контроль.

Напомним, что обязательный анализ CDT (СДТ) собирались ввести для водителей уже в ноябре 2019 года, но после возмущения Владимира Путина новой стоимостью медсправок нововведение перенесли на 1 июля 2020 года.

Проблема анализа на хронический алкоголизм, называемого CDT (СДТ), заключается в том, что он будет положительным у любого человека, который не является абстинентом. Например, алкоголиком будет признан любой, кто каждый день употребляет 60 миллилитров этанола на протяжении 14 дней. Это, примерно, бутылка вина. Алкоголиком окажется и тот, кто позволил себе хорошенько выпить и сдал тест в течение двух недель после этого. Отрицательный результат теста гарантирует только полный отказ от алкоголя на протяжении минимум двух недель, включая спиртосодержащие лекарства и, для верности, даже от кефира или кваса.

«При массовых проверках этим тестом под подозрение на алкоголизм попадает абсолютно каждый водитель, хотя целесообразнее работать с лицами, уже допустившими нарушения правил дорожного движения, связанные с употреблением алкоголя (управления в состоянии опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения)», — пишет в своем обращении ФАР.

Кроме того, сам анализ стоит достаточно больших денег и занимает много времени даже в условиях, когда лаборатории не перегружены работой. Это также является большим неудобством.

«Себестоимость данного анализа находится в пределах 2500 рублей. Срок исследования может занимать до нескольких дней. Безусловно, важно выявлять лиц, страдающих алкоголизмом, но, на наш взгляд, делать это с абсолютно каждым водителем неразумно и неэффективно», — уверены в ФАР.

Склонность к алкоголизму, а в этом можно обвинить каждого, кто позволяет себе расслабиться в конце рабочей недели, не означает, что человек позволяет себе садиться за руль в пьяном виде. Среди законопослушных водителей давно стало правилом не садиться за руль на следующий день после застолья, даже если при этом они чувствуют себя хорошо.

Сколько раз можно дышать в алкотестер? Если вы уже дыхнули в него 15 раз, а на шестнадцатый отказались, то вас могут лишить прав за отказ от прохождение медосвидетельствования.

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