А если назваться инспектору чужим именем? Может сработать!

Вот история из Псковской области. Лень инспектора привела к проблемам у невиновного водителя.

Герой программы «Первая передача» на НТВ Павел Костин считает себя хорошим водителем. По крайней мере, пьяным Павел за руль никогда не садился. Поэтому, когда ему пришло письмо из ГИБДД, в котором значилось, что он оштрафован на тридцать тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года, Павел, мягко говоря, удивился. В письме утверждалось, что его остановили пьяным за рулем. Он якобы признал вину и даже подышал в алкотестер, который показал 0,44 промилле.

Если допустить, что это все же случилось, насколько же пьяным должен был быть Павел, чтобы не помнить ни остановки на дороге, ни алкотестера, ни малоприятной беседы с сотрудником ДПС! Обнадеживало одно: подписи на протоколе принадлежали кому-то другому — свой почерк Павел узнал бы.

Так было ли нарушение?

Было. В ГИБДД Павлу даже предоставили видео, на котором проштрафившийся водитель действительно беседовал с инспектором и дул в алкотестер, но на Павла этот мужчина совсем не был похож! Хотя представился именно так — Павел Костин, да еще и адрес Костина назвал. Документов, правда, не предоставил — но с кем не бывает? За это инспектор выписал штраф в размере 500 рублей. А вечером того же дня лже-Павел попал в ДТП, снова представился чужим именем и налетел на крупный штраф и лишение прав за пьяную езду.

Видеорегистратор в машине ГИБДД запечатлел разговор пьяного водителя с инспектором. Если бы не эта запись, добиться справедливости было бы очень сложно.

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Мужчину, который сидел за рулем, Павел узнал. Это был не случайный мошенник, а знакомый — раньше он был начальником Павла. У бывших коллег осталась застарелая обида, связанная с большими суммами денег, и начальник решил подставить подчиненного, назвавшись его именем и указав по памяти его адрес.

А какова ответственность за такую подставу? Ее нет. Ни в КоАПе, ни в УК РФ.

Мнение эксперта

Адвокат Андрей Князев:

— К сожалению, действия водителя, который назвался чужим именем, не образуют состава уголовного преступления или состава административного деяния. Мошенничеством и подлогом это назвать нельзя, потому что ничего, кроме слов, предоставлено не было. Другое дело, если водитель предъявит поддельное водительское удостоверение, — тогда да.

Кто тогда виноват?

Настоящим виновником этой ситуации является не водитель, а инспектор ГИБДД, который поверил водителю на слово и не потрудился выполнить свою работу. А должен был в такой ситуации доставить водителя в территориальный отдел полиции для установления личности. Это прямая обязанность инспектора. Лень инспектора обернулась разбирательством в областном управлении МВД, которое длится уже третий месяц.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области объяснили, что по факту случившегося проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий сотрудников ГАИ. Инспектору грозит дисциплинарное взыскание, а водителю — лишение водительских прав за езду в нетрезвом виде. И только. За попытку свалить вину на другого ответственность не предусмотрена.

Как не стать жертвой?

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Оказаться в подобной ситуации может каждый. Не только друзья и родственники, но и коллеги, знакомые зачастую знают наши инициалы, адрес и дату рождения. А если не знают, всегда могут заглянуть в социальные сети, в которых мы сами указываем данные. Способа обезопасить себя на будущее нет. Мы не может прогнозировать, что какому-нибудь чудаку не придет в голову назваться вашим именем и что инспектор ДПС не отнесется к делу халатно. Но кое-что все же можно сделать: регулярно мониторить базы ГИБДД, базы судебных приставов, чтобы выяснить, не назначено ли вам наказание или штраф за правонарушение, которого вы не совершали. Так у вас будет больше времени для восстановления справедливости.