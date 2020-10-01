«За рулем»-октябрь: 7 внедорожников по цене Нивы, зимние шины для кроссоверов, новая Октавия

«За рулем» №10/2020 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Новички в каршеринге: опасны или нет?
- За выезд на выделенку — штраф. Всегда!
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Новая Skoda Octavia российской сборки: вникаем в детали
- Chery Tiggo 7 Pro — турбомотор, вариатор и только передний привод
- Volkswagen Polo 1.4 TSI с роботом — брать или нет?
- Opel вернулся! А нужен ли нам переднеприводный кроссовер Grandland X?
- Land Rover Defender уже в России — от 4,5 млн рублей
- Mercedes-Benz GLB: семь мест при адекватной цене
ЗР АКТИВ
- На беспилотнике — по Москве! Как у него устроены «мозги»?
- Скоро автомобили сами будут нас штрафовать!
ЗР ТЕСТ
- Kia K5, Hyundai Sonata и Toyota Camry: что выбрать, если цены близки?
- Зимние шины для компактных кроссоверов: выбираем лучшие по характеристикам и цене
- Рамный Haval H5 с механикой или УАЗ Патриот с автоматом?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Развенчиваем мифы: крепок ли китайский суперклей?
- Подержанные внедорожники по цене новой Нивы — хлам или живые тачки?
- Масложор? Есть простые решения!
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки: Chevrolet Captiva
- Недорогие насосы стеклоомывателей: выбор есть, но идеальных нет
- ГБО на Subaru WRX STI: овощ или по-прежнему спорткар?
- Как часто нужно менять масло в коробках передач и редукторах
- Выбираем б/у: Mitsubishi Pajero IV; Opel Astra J
- Парк ЗР: Geely Coolray — какие проблемы за 10 000 км?
А также:
- ГАЗ-12 ЗИМ — уникум или копия иномарки?
- Из прошлой жизни: на чем ездили в соцстранах, помимо Москвичей и Жигулей
- Tatra 613 — уникальный заднемоторный седан, аналогов которому не было
- Бюджетный кемпер: автодом на базе пикапа УАЗ
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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