«За рулем»-октябрь: 7 внедорожников по цене Нивы, зимние шины для кроссоверов, новая Октавия — журнал За рулем

«За рулем»-октябрь: 7 внедорожников по цене Нивы, зимние шины для кроссоверов, новая Октавия

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №10/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Новички в каршеринге: опасны или нет?
  • За выезд на выделенку — штраф. Всегда!

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Новая Skoda Octavia российской сборки: вникаем в детали
  • Chery Tiggo 7 Pro — турбомотор, вариатор и только передний привод
  • Volkswagen Polo 1.4 TSI с роботом — брать или нет?
  • Opel вернулся! А нужен ли нам переднеприводный кроссовер Grandland X?
  • Land Rover Defender уже в России — от 4,5 млн рублей
  • Mercedes-Benz GLB: семь мест при адекватной цене

ЗР АКТИВ

  • На беспилотнике — по Москве! Как у него устроены «мозги»?
  • Скоро автомобили сами будут нас штрафовать!

ЗР ТЕСТ

  • Kia K5, Hyundai Sonata и Toyota Camry: что выбрать, если цены близки?
  • Зимние шины для компактных кроссоверов: выбираем лучшие по характеристикам и цене
  • Рамный Haval H5 с механикой или УАЗ Патриот с автоматом?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Развенчиваем мифы: крепок ли китайский суперклей?
  • Подержанные внедорожники по цене новой Нивы — хлам или живые тачки?
  • Масложор? Есть простые решения!

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки: Chevrolet Captiva
  • Недорогие насосы стеклоомывателей: выбор есть, но идеальных нет
  • ГБО на Subaru WRX STI: овощ или по-прежнему спорткар?
  • Как часто нужно менять масло в коробках передач и редукторах
  • Выбираем б/у: Mitsubishi Pajero IV; Opel Astra J
  • Парк ЗР: Geely Coolray — какие проблемы за 10 000 км?

А также:

  • ГАЗ-12 ЗИМ — уникум или копия иномарки?
  • Из прошлой жизни: на чем ездили в соцстранах, помимо Москвичей и Жигулей
  • Tatra 613 — уникальный заднемоторный седан, аналогов которому не было
  • Бюджетный кемпер: автодом на базе пикапа УАЗ

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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