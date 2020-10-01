«За рулем»-октябрь: 7 внедорожников по цене Нивы, зимние шины для кроссоверов, новая Октавия

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №10/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

Новички в каршеринге: опасны или нет?

За выезд на выделенку — штраф. Всегда!

ЗР ПРЕМЬЕРА

Новая Skoda Octavia российской сборки: вникаем в детали

Chery Tiggo 7 Pro — турбомотор, вариатор и только передний привод

Volkswagen Polo 1.4 TSI с роботом — брать или нет?

Opel вернулся! А нужен ли нам переднеприводный кроссовер Grandland X?

Land Rover Defender уже в России — от 4,5 млн рублей

Mercedes-Benz GLB: семь мест при адекватной цене

ЗР АКТИВ

На беспилотнике — по Москве! Как у него устроены «мозги»?

Скоро автомобили сами будут нас штрафовать!

ЗР ТЕСТ

Kia K5, Hyundai Sonata и Toyota Camry: что выбрать, если цены близки?

Зимние шины для компактных кроссоверов: выбираем лучшие по характеристикам и цене

Рамный Haval H5 с механикой или УАЗ Патриот с автоматом?

ЗР ЭКСПЕРТ

Развенчиваем мифы: крепок ли китайский суперклей?

Подержанные внедорожники по цене новой Нивы — хлам или живые тачки?

Масложор? Есть простые решения!

ЗР РЕСУРС

Вторые руки: Chevrolet Captiva

Недорогие насосы стеклоомывателей: выбор есть, но идеальных нет

ГБО на Subaru WRX STI: овощ или по-прежнему спорткар?

Как часто нужно менять масло в коробках передач и редукторах

Выбираем б/у: Mitsubishi Pajero IV; Opel Astra J

Парк ЗР: Geely Coolray — какие проблемы за 10 000 км?

А также:

ГАЗ-12 ЗИМ — уникум или копия иномарки?

Из прошлой жизни: на чем ездили в соцстранах, помимо Москвичей и Жигулей

Tatra 613 — уникальный заднемоторный седан, аналогов которому не было

Бюджетный кемпер: автодом на базе пикапа УАЗ

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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