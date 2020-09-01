Часто подливаете масло? Нужна раскоксовка!

Измерять компрессию бесполезно. Есть метод диагностики получше!

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Повышенный расход масла у двигателей с небольшим пробегом, на что жалуются некоторые автовладельцы, может быть вызван:

старением масла, которое, теряя присадки, уже не обладает прежними свойствами и начинает испаряться, попадая в камеры сгорания. При этом на маслосъемных кольцах могут образовываться тяжелые фракции, из-за чего кольца пропускают масло в цилиндры. Следующий этап — закоксовка сливных отверстий в поршне, после чего масло начинает расходоваться литрами.

увеличением мощности двигателя и, как следствие, температуры масла в нем. Далее все происходит по описанному сценарию — присадки выгорают и начинается закоксовка.

повышенной температурой в камере сгорания, к чему может привести даже плохо закрученная свеча зажигания.

Правильная диагностика

Мерить компрессию для установки причин повышенного расхода масла в этих случаях бесполезно. Следует использовать вакуумный метод, для чего понадобятся два вакуумметра либо комбоустройство для определения максимального разрежения в цилиндре и остаточного вакуума. Таким образом можно определить, что именно пришло в негодность: поршневые кольца или маслосъемные колпачки. Также можно использовать эндоскопию, позволяющую заглянуть в мотор.

Устранение

При небольших пробегах разбирать двигатель для устранения повышенного расхода не нужно. Достаточно раскоксовать его с помощью специальных средств, залив их в камеры сгорания. Иногда операцию нужно повторять через небольшой пробег, так как с первого раза очищаются не все поверхности, детали и канавки.

Для раскоксовки можно выбрать жидкое средство или пенный состав, который обволакивает всю камеру сгорания. Есть и средства, добавляемые непосредственно в масляную систему.

Подробнее о методах диагностики при повышенном расходе моторного масла и способах раскоксовки разными составами читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).

Какой расход масла можно считать нормальным, а какой — нет? Ответ на вопрос найдете здесь.

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