Есть вопросы к Renault? Задайте их! — журнал За рулем

Есть вопросы к Renault? Задайте их!

А «За рулем» получит ответы у специалистов Renault Россия. Хотим для начала обсудить проблемы Дастера.

Каждый год в мире раскупают тысяч 150 Дастеров. Но значит ли это, что у кроссовера нет проблем?

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Подержанный Renault Duster — все его проблемы

Почему так часто заклинивают термостаты? Почему под капотом так много грязи? Можно ли поставить фаркоп? — наверняка у вас накопился десяток-другой вопросов к бестселлеру марки. Задавайте! На самые популярные и четко сформулированные мы получим ответы у специалистов Renault Россия.

Пишите в комментариях (см. чуть ниже) или присылайте сюда: pimenov@zr.ru.

Недавно мы делали похожий материал про Volkswagen Polo. Прочитать его можно здесь. Было интересно всем, а не только владельцам Поло. В этот раз будет так же.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Duster (15)

Renault 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

недорогие (сравнительно) запчасти,комфортная подвеска,относительно удобное (теперь) место водителя,экономичный,но при этом весьма шустрый дизель

Недостатки:

маленький багажник,никакая магнитола,грязнуля-конструктивная особенность.не регулируемый развал колёс.гремучий пластик

Комментарий:

честно признаюсь,что купил этот автомобиль,как компромисс.нужна машина универсальная-и на юг съездить и на рыбалку ,по грибы.дизель пока оставил только положительные эмоции.зимой не мёрзну-тут производитель продумал всё.подвели только хапуги нефтяники-дизель стал дороже 95го!!!очень много в этом ...

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