Есть вопросы к Renault? Задайте их!

А «За рулем» получит ответы у специалистов Renault Россия. Хотим для начала обсудить проблемы Дастера.

Каждый год в мире раскупают тысяч 150 Дастеров. Но значит ли это, что у кроссовера нет проблем?

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Почему так часто заклинивают термостаты? Почему под капотом так много грязи? Можно ли поставить фаркоп? — наверняка у вас накопился десяток-другой вопросов к бестселлеру марки. Задавайте! На самые популярные и четко сформулированные мы получим ответы у специалистов Renault Россия.

Пишите в комментариях (см. чуть ниже) или присылайте сюда: pimenov@zr.ru.

Недавно мы делали похожий материал про Volkswagen Polo. Прочитать его можно здесь. Было интересно всем, а не только владельцам Поло. В этот раз будет так же.

Фото: Renault