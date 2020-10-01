Проверено «За рулем»: универсальная корзина

Приспособление позволяет разместить на крыше автомобиля уйму вещей нестандартных габаритов.

Корзина функциональна и вместительна: размер — 1550×1050×140 мм. Она крепится к поперечинам (в том числе и к широким аэродинамическим) с помощью простых и надежных скоб U‑образной формы шириной 90 мм.

Для улучшения обтекаемости предусмотрен пластмассовый спойлер.

Масса корзины 9 кг, она сварена из стальных труб диаметром 25 мм с толщиной стенки 1,1 мм и окрашена черной порошковой краской. Корзину грузоподъемностью 50 кг можно приобрести в интернет-магазине «За рулем».

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Фото: фирмы-производители