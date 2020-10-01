Я подписала договор с сервисом и попала на 500 000!

Постгарантийное обслуживание — вещь хорошая (если вы прочитаете договор перед его заключением, а не после).

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Героиня программы «Первая передача» на НТВ Светлана Сухова приобрела шестилетнюю подержанную иномарку за 875 000 рублей и заключила с дилером выгодный, как ей казалось, договор на постгарантийное обслуживание в течение двух лет. Поэтому, когда через полгода мотор приказал долго жить, Светлана не переживала.

В дилерском центре мотор разобрали, поломку подтвердили, однако в бесплатном обслуживании отказали, заявив, что Светлана самовольно поменяла… тормозные колодки! А раз так, в гарантии ей отказано. Более того: за диагностику мотора потребовали 25 000 рублей. И пока Светлана их не заплатит, автомобиль ей не отдадут. Составленная по итогам диагностики калькуляция привела хозяйку автомобиля в шок — ремонт двигателя автосалон оценил в полмиллиона рублей.

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Как вышло, что договор, казавшийся выгодным, обернулся потрепанными нервами и судебным разбирательством? Как это часто бывает, виноват владелец: надо читать договор перед тем, как подписывать. В нем было сказано, что Светлана обязана устранять все возникающие на автомобиле неисправности только у «родного» дилера. В противном случае в гарантийном ремонте ей будет отказано. В договоре также указано, что самостоятельно или в другом автосервисе она может выполнить лишь мелкие работы: помыть машину, подкачать колесо, долить антифриз, заменить щетки и лампочки. Это всё! Тормозные колодки в списке не значатся.

Сергей Радько, адвокат

Мнение эксперта

— Документ, выданный автосалоном, — это постгарантийные обязательства продавца. Надо четко понимать: они гораздо уже, чем гарантии автопроизводителя, и распространяются только на строго оговоренные узлы и агрегаты автомобиля.

В чем подвох?

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Кажется, все честно: покупатель читает договор, в котором прописаны гарантийные случаи, и с легким сердцем его подписывает. Ведь даже если автосервис обязуется ремонтировать по гарантии только двигатель и коробку передач, это выгодная для автовладельца сделка. Но так только на первый взгляд. Если вмешательства потребует иная система (нужно будет, скажем, поменять те же тормозные колодки), владелец не может обратиться за помощью в сервис подешевле или заменить их самостоятельно. Ему придется чиниться в автосалоне, в котором он приобрел машину, и соглашаться на ремонт по его расценкам. Даже если они грабительские.

Пункт договора об обязанности обслуживаться у конкретного дилера ухудшает положение автовладельца — его в полной мере уже не защищает закон «О защите прав потребителей». Ведь в том же законе указано, что содержание дополнительного обязательства продавца определяется его договором с автовладельцем. И если договор подписан, оспорить невыгодные условия будет крайне сложно.

Так подписывать или нет?

Все зависит от возможностей и запросов владельца автомобиля. Решили, что условия договора выгодные, — доверьтесь автосервису. Главное — уточняйте условия договора «на берегу». Не принимайте желаемое за действительное: дополнительные обязательства продавца — это не полноценная гарантия автопроизводителя.

Фото: НТВ