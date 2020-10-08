3 плюса и 3 минуса Geely Coolray

Самое удивительное: китайский кроссовер оказался не хуже шведского брата — Volvo XC40.

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У Кулрея есть ряд интересных особенностей, которые можно выявить только во время длительного пользования машиной.

Главное достоинство Coolray — соответствие по качеству и уровню оснащения шведскому кроссоверу Volvo XC40. Ничего удивительного — автомобили построены на общей платформе BMA и оснащены одинаковыми двигателями и трансмиссиями.

Несмотря на то, что мощность двигателя для России была снижена со 177 до 150 л.с., кроссовер не потерял в динамике и едет очень резво — во многом благодаря оставшемуся неизменным крутящему моменту в 255 Нм и быстрому 7-ступенчатому роботу с «мокрым» сцеплением.

Хорош и салон с просторным вторым рядом сидений и богатым оснащением. В топовой версии за 1,5 млн рублей есть, например, автопарковщик, сенсорный бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, фронтальная камера, работающая и как видеорегистратор, система кругового обзора, панорамная крыша, дистанционный пуск двигателя и многое другое.

Однако Geely Coolray может и расстроить.

Детям неудобно. Из-за высокой линии остекления сидящему в кресле ребенку не видно, что происходит за боковым окном. Кроме того, крепления Isofix утоплены в кресла слишком глубоко, и для их беспроблемного использования нужны специальные расширители (которые, впрочем, стоят недорого).

Багажник разочаровал. Меньше заявленного оказался объем — 264 литра вместо 330. Не понравилось крепление полки багажника, которая при открытой пятой двери может вылетать из направляющих, если ее задеть. Но полку можно установить ниже, как это показано на фото.

Автопарковщик... странный. Алгоритм его работы настроен так, что нужно просто держать нажатой кнопку, не касаясь при этом ни руля, ни педалей (в противном случае система отключится). Зато все операции, включая переключение передач, автомобиль выполняет сам.

Полный отчет о Geely Coolray, а также выводы эксперта читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» (уже в продаже).

Кроме того, Coolray оснащен защитой от коронавируса и, следовательно, всех прочих вирусов.