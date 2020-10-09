Как сэкономить топливо: эксперт делится секретами

Коротко рассказываем суть важного материала об экономии топлива, который вы могли пропустить.

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Правила экономичной езды когда-то считались обязательными к изучению — и оттого до сих пор многим кажется, что правила эти давно понятны и действительно всем известны. На самом деле некоторые из них заставят вас удивиться: об этом вы точно не задумывались. Или. напротив, посетовать на то, что когда-то применяли, но со временем забыли или подрастеряли столь важный навык.

И ведь помимо совсем уж очевидных, вроде следования плавному стилю езды, существуют действительно куда менее распространенные, но не менее действенные правила. Как вам, например, рекомендация правильно карабкаться в гору? А совет не ездить налево?

Кроме этих советов у нас в запасе рассказ о том, как сэкономить, паркуясь у супермаркета, мнение по топливным картам, информация о частоте заездов на АЗС, о логистике ежедневных поездок и о том, какой ряд в какой ситуации предпочтительнее занимать.

Если что-то из перечисленного показалось вам смешным, надуманным или незначительным, вы точно пропустили статью нашего эксперта Михаила Колодочкина «Семь необычных способов экономии топлива». Очень рекомендуем!

Фото: Александр Щербак/ТАСС