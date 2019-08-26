7 необычных способов экономии топлива

Самый важный фактор в экономии топлива — человеческий. Не верите? Вот наглядные примеры, о которых вы, возможно, и не задумывались.

Материалы по теме Как сэкономить топливо — вот 5 способов с обратным эффектом!

Существует немало полезных привычек, способствующих экономии топлива. Они прекрасно известны: избегайте резких ускорений и торможений, не соревнуйтесь в «крутости» (читай — в глупости) с водителями машин из соседнего ряда, не стремитесь к трехзначным скоростям... Кому-то эти методы кажутся своего рода ограничителями личной свободы и даже демократии — спорить с ними не собираюсь.

А для тех, кто все-таки хочет сэкономить, напомню ряд необычных способов, предложенных в разное время журналистами и энтузиастами-одиночками. Некоторые из них покажутся наивными, но все-таки предлагаю прислушаться…

Правильно карабкайтесь в гору ! Конечно, каждый автомобиль индивидуален, но тащиться снизу вверх всегда невыгодно. По возможности надо постараться плавно разгоняться до начала подъема — если это, конечно же, не противоречит ПДД.

! Конечно, каждый автомобиль индивидуален, но тащиться снизу вверх всегда невыгодно. По возможности надо постараться плавно разгоняться до начала подъема — если это, конечно же, не противоречит ПДД. Не ездите налево ! Звучит очень смешно, но смысл в этом предложении есть. Ведь левый поворот — это всегда неудобство: против вас выступают и встречный транспорт, и светофоры, и разметка. Поэтому волей-неволей при повороте налево приходится терять время и топливо, а порой и нервы. Именно поэтому при планировании поездки попытайтесь прокрутить в голове будущий маршрут, по возможности выбирая АЗС, магазины, кафе и прочие достойные места из тех, что находятся справа от дороги.

! Звучит очень смешно, но смысл в этом предложении есть. Ведь левый поворот — это всегда неудобство: против вас выступают и встречный транспорт, и светофоры, и разметка. Поэтому волей-неволей при повороте налево приходится терять время и топливо, а порой и нервы. Именно поэтому при планировании поездки попытайтесь прокрутить в голове будущий маршрут, по возможности выбирая АЗС, магазины, кафе и прочие достойные места из тех, что находятся справа от дороги. На парковках гипермаркетов и различных торговых центров, стадионов и т.п. по возможности ставьте машину подальше от входа . И свободное место найдете гораздо быстрее, и выберетесь обратно без особой нервотрепки. Материалы по теме Топливные карты: выбираем самые выгодные

. И свободное место найдете гораздо быстрее, и выберетесь обратно без особой нервотрепки. Не стесняйтесь пользоваться при заправке предлагаемыми вам скидками, бонусами и прочими завлекалочками . Очень часто там предлагают совсем неплохие проценты, сопоставимые по значимости со всеми предлагаемыми нами мерами.

. Очень часто там предлагают совсем неплохие проценты, сопоставимые по значимости со всеми предлагаемыми нами мерами. Заправляйтесь до полного бака . Сказки про то, что езда с малым количеством топлива приводит к его экономии за счет снижения массы машины, оставьте другим. А вот более редкие визиты на АЗС с потерями времени и вечными ссылками на недоливы, проливы и пр. действительно выгодны. К тому же во многих случаях бонусы дают при заправке не менее какого-то объема, а потому заливать полный бак выгоднее.

. Сказки про то, что езда с малым количеством топлива приводит к его экономии за счет снижения массы машины, оставьте другим. А вот более редкие визиты на АЗС с потерями времени и вечными ссылками на недоливы, проливы и пр. действительно выгодны. К тому же во многих случаях бонусы дают при заправке не менее какого-то объема, а потому заливать полный бак выгоднее. Старайтесь по возможности не срываться по несколько раз на дню для отдельных поездок, если можно их совместить . Не всегда получается, конечно же, но не пренебрегайте такой возможностью.

. Не всегда получается, конечно же, но не пренебрегайте такой возможностью. Никогда не занимайте левый ряд! И даже не потому, что согласно ПДД при прочих свободных рядах надо держаться правее. Дело в том, что, согласно моему глубокому убеждению, левый ряд — это зона повышенного риска. И на любой Порше там тут же находится свой Астон Мартин, который желает двигаться еще быстрее. Именно по этой причине любой автомобиль, оказавшийся в левом ряду, волей-неволей начинает разгоняться гораздо выше комфортного для себя уровня.

Можно ли сэкономить, если лить 92-й вместо 95-го, узнайте тут.





Фото: depositphotos.com